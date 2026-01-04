Sve se okrenulo protiv Redsa: Liverpool u nadoknadi zabio za pobjedu pa primio golčinu
Najuzbudljivija završnica odigrana je na londonskom Craven Cottageu
Hrvatski reprezentativac Borna Sosa nije dobio priliku zaigrati za Crystal Palace koji je u 20. kolu engleske Premier lige poražen s 2-0 na gostovanju kod Newcastle Uniteda.
Crystal Palace je doživio četvrti poraz u posljednjih pet premierligaških utakmica, a Sosa je u tih pet dvoboja nastupio dvaput i ukupno skupio 27 minuta.
Drugu prvenstvenu pobjedu u nizu "Svrakama" su donijeli Brazilac Bruno Guimaraes (71) i njemački branič Malick Thiaw (78).
Newcastle je s 29 bodova skočio na devetu poziciju, a Crystal Palace je s 27 bodova na 14. mjestu.
Brentford je s 4-2 slavio na gostovanju kod Evertona uz "hat-trick" Brazilca Igora Thiaga (11, 51, 88), a preostale tri poslijepodnevne utakmice završile su podjelom bodova.
Najuzbudljivija završnica odigrana je na londonskom Craven Cottageu, gdje je domaći Fulham u sedmoj minuti sučevog dodatka došao do boda sjajnim pogotkom Harrisona Reeda, samo pet minuta nakon što je ušao u igru i tri minute nakon što se činilo da je Liverpool došao do pobjede golom Codyja Gakpa.
Fulham je poveo u 17. minuti pogotkom Harryja Wilsona, a za 1-1 je strijelac bio Florian Wirtz u 57. minuti.
Liverpool je s 34 boda na četvrtom mjestu, a Fulham je s 28 bodova na 11. poziciji.
Vodeći Arsenal ima 48 bodova, šest više od drugoplasirane Aston Ville. Sedam bodova zaostatka, ali i utakmicu manje ima Manchester City koji je domaćin Chelseaju u posljednjoj utakmici 20. kola.
Premier liga, 20. kolo:
Leeds - Man. United 1-1 (Aaronson 62/Cunha 65)
Everton - Brentford 2-4 (Beto 66, Barry 90+1/Thiago 11, 51, 88, Collins 50)
Fulham - Liverpool 2-2 (Wilson 17, Reed 90+7/Wirtz 57, Gakpo 90+4)
Newcastle - Crystal Palace 2-0 (B. Guimaraes 71, Thiaw 78)
Tottenham - Sunderland 1-1 (Davies 30/Brobbery 81)
Man. City - Chelsea (18.30)
Odigrano u subotu:
Bournemouth - Arsenal 2-3 (Evanilson 10, Kroupi 77/Gabriel 16, Rice 54, 71)
Brighton - Burnley 2-0 (Rutter 29, Ayari 47)
Wolverhampton - West Ham 3-0 (Arias 4, Hwang 31-11m, Mane 41)
Aston Villa - Nott. Forest 3-1 (Watkins 45+1, McGinn 49, 73/Gibbs-White 61)
Ljestvica:
1. Arsenal 20 15 3 2 40-14 48
2. Aston Villa 20 13 3 4 33-24 42
3. Manchester City 19 13 2 4 43-17 41
4. Liverpool 20 10 4 6 32-28 34
5. Manchester United 20 8 7 5 34-30 31
6. Chelsea 19 8 6 5 32-21 30
7. Brentford 20 9 3 8 31-27 30
8. Sunderland 20 7 9 4 21-19 30
9. Newcastle United 20 8 5 7 28-24 29
10. Brighton & Howe Albion 20 7 7 6 30-27 28
11. Fulham 20 8 4 8 28-29 28
12. Everton 20 8 4 7 21-23 28
13. Tottenham Hotspur 20 7 6 7 28-24 27
14. Crystal Palace 20 7 6 7 22-23 27
15. Bournemouth 20 5 8 7 31-38 23
16. Leeds United 20 5 7 8 26-33 22
17. Nottingham Forest 20 5 3 12 19-33 18
18. West Ham United 20 3 5 12 21-41 14
19. Burnley 20 3 3 14 20-39 12
20. Wolverhampton Wanderers 20 1 3 16 14-40 6
