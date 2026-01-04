FREEMAIL
LUDI KRAJ /

Sve se okrenulo protiv Redsa: Liverpool u nadoknadi zabio za pobjedu pa primio golčinu

Sve se okrenulo protiv Redsa: Liverpool u nadoknadi zabio za pobjedu pa primio golčinu
Foto: Adam Davy, Pa Images/alamy/profimedia

Najuzbudljivija završnica odigrana je na londonskom Craven Cottageu

4.1.2026.
18:31
Hina
Adam Davy, Pa Images/alamy/profimedia
Hrvatski reprezentativac Borna Sosa nije dobio priliku zaigrati za Crystal Palace koji je u 20. kolu engleske Premier lige poražen s 2-0 na gostovanju kod Newcastle Uniteda. 

Crystal Palace je doživio četvrti poraz u posljednjih pet premierligaških utakmica, a Sosa je u tih pet dvoboja nastupio dvaput i ukupno skupio 27 minuta.

Drugu prvenstvenu pobjedu u nizu "Svrakama" su donijeli Brazilac Bruno Guimaraes (71) i njemački branič Malick Thiaw (78).

Newcastle je s 29 bodova skočio na devetu poziciju, a Crystal Palace je s 27 bodova na 14. mjestu.

Brentford je s 4-2 slavio na gostovanju kod Evertona uz "hat-trick" Brazilca Igora Thiaga (11, 51, 88), a preostale tri poslijepodnevne utakmice završile su podjelom bodova.

Najuzbudljivija završnica odigrana je na londonskom Craven Cottageu, gdje je domaći Fulham u sedmoj minuti sučevog dodatka došao do boda sjajnim pogotkom Harrisona Reeda, samo pet minuta nakon što je ušao u igru i tri minute nakon što se činilo da je Liverpool došao do pobjede golom Codyja Gakpa.

Fulham je poveo u 17. minuti pogotkom Harryja Wilsona, a za 1-1 je strijelac bio Florian Wirtz u 57. minuti.

Liverpool je s 34 boda na četvrtom mjestu, a Fulham je s 28 bodova na 11. poziciji.

Vodeći Arsenal ima 48 bodova, šest više od drugoplasirane Aston Ville. Sedam bodova zaostatka, ali i utakmicu manje ima Manchester City koji je domaćin Chelseaju u posljednjoj utakmici 20. kola.

Premier liga, 20. kolo:

Leeds - Man. United 1-1 (Aaronson 62/Cunha 65)

Everton - Brentford 2-4 (Beto 66, Barry 90+1/Thiago 11, 51, 88, Collins 50)

Fulham - Liverpool 2-2 (Wilson 17, Reed 90+7/Wirtz 57, Gakpo 90+4)

Newcastle - Crystal Palace 2-0 (B. Guimaraes 71, Thiaw 78)

Tottenham - Sunderland 1-1 (Davies 30/Brobbery 81)

Man. City - Chelsea (18.30)

Odigrano u subotu:

Bournemouth - Arsenal 2-3 (Evanilson 10, Kroupi 77/Gabriel 16, Rice 54, 71)

Brighton - Burnley 2-0 (Rutter 29, Ayari 47)

Wolverhampton - West Ham 3-0 (Arias 4, Hwang 31-11m, Mane 41)

Aston Villa - Nott. Forest 3-1 (Watkins 45+1, McGinn 49, 73/Gibbs-White 61)

Ljestvica:

1. Arsenal 20 15 3 2 40-14 48

2. Aston ​Villa 20 13 3 4 33-24 42

3. Manchester ​City 19 13 2 4 43-17 41

4. Liverpool 20 10 4 6 32-28 34

 5. Manchester ‍United   20   8   7   5  34-30   31

6. Chelsea 19 8 6 5 32-21 30

7. Brentford                20   9   3   8  31-27   30

 8. Sunderland               20   7   9   4  21-19   30

9. Newcastle United         20   8   5   7  28-24   29

10. Brighton & Howe Albion 20 7 7 6 30-27 28

11. Fulham                   20   8   4   8  28-29   28

12. Everton 20 8 4 7 21-23 28

13. Tottenham Hotspur        20   7   6   7  28-24   27

14. Crystal Palace 20 7 6 7 22-23 27

15. Bournemouth 20 5 8 7 31-38 23

16. Leeds United 20 5 7 8 26-33 22

17. Nottingham ‍Forest 20 5 3 12 19-33 18

18. West ​Ham United 20 3 5 12 21-41 14

19. Burnley 20 3 3 14 20-39 12

20. Wolverhampton Wanderers 20 1 3 16 14-40 6

LiverpoolPremier Liga
