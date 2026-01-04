FREEMAIL
SMRZAVAT ĆEMO SE /

Stižu debeli minusi, meteorologinja otkrila gdje bi moglo biti pola metra snijega: 'Prava zima'

Metorologinja ističe da ćemo minuse imati cijeli tijedan

4.1.2026.
19:40
RTL Danas
Davorin Visnjic/pixsell
Snijeg je u nedjelju pao na istoku zemlje i u gorskoj Hrvatskoj, a upozorenja su na snazi u šest regija. 

Meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš gostovala u je u RTL-u Danas i otkrila je li konačno stigla prava zima. 

"Stigla je, već jučer je zahladilo, a idućih dana bit će još hladnije. Idealno su se posložile atmosferske prilike. S jedne strane imamo anticiklonu koju nam dovlači hladan zrak sa sjevera kontinenta, a u Sredozemlju se smjestila ciklona u sklopu koje iznad nas kruži vlažan zrak. Ta kombinacija vlažnog i hladnog zraka idealna je za snijeg", objašnjava meteorologinja.

Gdje će biti snijega i minusa? 

"Mnogi su otišli snijeg potražiti u inozemstvo, a zanimljivo je da su ovih dana Alpe u jednom suhom razdoblju i tako će čini se ostati do četvrtka, ali zato će snijega biti kod nas. Povoljan položaj anticiklone i ciklone pogodovat će višednevnom padanju snijega. Od jučer pa sve do srijede će padati svakodnevno, bit će ga i u nizinama, a najviše se očekuje u istočnoj i gorskoj Hrvatskoj", nastavlja Ćurkov Majaroš.

Navodi i gdje bi sve moglo pasti snijega: "Primjerice, sutra se u nizinama središnje Hrvatske očekuje od jedan do pet centimetara, na istoku zemlje i u gorju oko 10, najviše do 20. Utorak i srijedu opet slične količine, u nižim predjelima po pet do 10 centimetara, a višim i dvadesetak. Nešto će se otopiti, nešto će se zadržati - kada se sve zbroji, do kraja ove snježne epizode bi se mjestimice u nizinama moglo akumulirati 10 do 15, optimistično i 20 centimetara snijega, a u gorju, ako sve bude po prognozama, 30 do 50, lokalno moguće i više od pola metra. Ono što je zanimljivo da će snijega biti i uz obalu - već sutra će pod Velebitom zalepršati poneka pahulja nošena jakom i olujnom burom, a u srijedu moguće i ponegdje u Dalmaciji."

Epizoda prave zimske hladnoće 

Metorologinja ističe ćemo minuse imati cijeli tijedan: "Iza ove snježne epizode slijedi epizoda prave zime. Temperature će se dodatno sniziti, pojačat će utjecaj anticiklone, stizat će nam još hladniji zrak. Uz anticiklonu će se i razvedravati. Te vedre noći znače veću hladnoću, na kopnu minimalne temperature oko -10, lokalno moguće i oko -15. Minusa će biti i uz obalu". 

POGLEDAJTE VIDEO: Snježna bajka na Papuku privukla ljudi iz cijele Hrvatske: 'Slapovi zaleđeni, snijeg svuda, prekrasno'

VrijemeVrijeme DanasVremenska PrognozaSnijegDamjana ćurkov Majaroš
