Ledeni frontalni sustav u Hrvatsku nosi minuse i snijeg: 'Moguća je i ledena kiša'

Danas i idućih dana prave zimske prilike, hladan zrak nam donosi anticiklona, a u sklopu ciklone se prema nama pruža frontalni sustav pa će biti oblačno i nestabilno te još hladnije.

NEDJELJA

Prijepodne većinom oblačno s povremenim oborinama, u unutrašnjosti susnježica i snijeg, a u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom, lokalno i izraženi. Oborina će najmanje biti na sjevernom Jadranu i sjeverozapadu unutrašnjosti. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, pod Velebitom jaka bura, a na jugu jak južni i jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura na kopnu između -2 i 2, a na Jadranu od 3 na sjevernom dijelu do 12 na jugu.

Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima oblačno, ali većinom suho, povremene susnježice ili snijega će biti uglavnom na sisačkom području. Vjetar slab, a dnevna temperatura oko 2 stupnja pa će biti hladno. U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačno sa snijegom, stvarat će se i novi snježni pokrivač. Vjetar slab, a temperatura stupanj ili dva u plusu pa će i na istoku zemlje biti hladno.

U Dalmaciji oblačno i nestabilno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno i izraženim. Sjevernije će zapuhati, prema večeri i jačati bura, a na jugu će puhati umjeren i jak južni i jugozapadni vjetar. Na buri će biti prohladno, a na jugu uz južinu i toplo s 15-ak stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu promjenjivo sa sunčanim razdobljima, puhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima. U gorju većinom oblačno, oborina će biti ponajprije u Lici, uglavnom snijeg, a ponegdje je navečer moguća i ledena kiša. Temperatura osjetno niža – na moru između 5 i 9 stupnjeva, a u gorskim predjelima od -1 do 1.

IDUĆIH DANA

U novom tjednu u unutrašnjosti većinom oblačno sa snijegom, lokalno je moguća i ledena kiša. Snijega će do sredine tjedna biti u većini predjela, uključujući i nizine, osobito utorak i srijedu kada se očekuje i stvaranje debljeg snježnog pokrivača. U drugom dijelu tjedna je moguće djelomično razvedravanje i dodatni pad temperature. Bit će hladno i vrlo hladno, temperatura će često tijekom cijelog dana ostati u minusu, a krajem razdoblja je moguće da minimalna bude i ispod -10.

Na Jadranu do sredine tjedna oblačno s kišom i pljuskovima, a uz pad temperature i jaku i olujnu buru i uz obalu može biti snijega, osobito u srijedu. Puhat će umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna, a na jugu većinom jako jugo i južni vjetar. Temperatura će biti u osjetnom padu pa će od sredine tjedna minusa biti i na Jadranu, a na buru će se činiti i još hladnije.