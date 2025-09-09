Europarlamentarci lome koplja oko Gaze: Ove dvije stvari su ključna neslaganja

SUPROTNI STAVOVI /

Situacija u Gazi glavna je tema drugog dana zasjedanja Europskog parlamenta u Strasbourgu.

Zastupnici pokušavaju dogovoriti tekst rezolucije, no stavovi su različiti. Zeleni i socijaldemokrati traže da se izraelske zločine nazove genocidom, dok se desne stranke protive korištenju takve formulacije. No, sve je više kritika u redovima desnih političkih grupa. O tekstu rezolucije pregovarat će se do glasanja u četvrtak.

Neki tekst ipak će morati dogovoriti do petak - dva su ključna neslaganja. Prvi je taj hoće li u Rezoluciji stajati riječi genocid. Druga stvar oko koje ima najviše neslaganja i gdje će se do četvrtka najviše pregovarati je hoće li zastupnici prema europskim institucijama ići s prijedlogom treba li na neki način sankcionirati Izrael.

U videu pogledajte što smatraju hrvatski eurozastupnici