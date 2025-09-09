Kopački rit bruji od rike jelena: Hrana ih ne zanima, gladuju zbog jedne stvari

Kopačkim ritom ovih dana odjekuje rika. Snažno glasanje privlači, ali i upozorava tko vlada ovim prostorom. "Sad je sezona parenja, koja se popularno naziva 'rika jelena' zato što jeleni u to doba riču i tako daju do znanja drugim mužjacima da je to njihov teritorij", rekao nam je Vlatko Rožac, stručni voditelj u Javnoj ustanovi Park prirode Kopački rit.

Njihov je teritorij i njihove su košute koje okupljaju.

"Taj snažni, duboki ton pokazuje teritorijalnu dominantnost jelena, kojim oni upozoravaju druge mužjake da su oko sebe okupili veći broj ženki koje su njihove i tako im daju do znanja da ne bi trebali dolaziti", rekao nam je Tihomir Florijančić, profesor Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Glas, stas i rogovi obično šalju dovoljno jasnu poruku – no nekada dolazi i do borbe.

Ima i borbi

"Ako se slabiji jelen nađe blizu jačega, neće ga ni dirati, ali ako su tu dva podjednaka, onda odmjere tko je jači", otkrio je Rožac.

"Dolazi do borbi, to je prirodni odabir ili selekcija u kojoj jači jelen pokazuje svoju dominaciju i tako prenosi svoje gene na potomstvo", pojasnio je Florijančić.

U Kopačkom ritu više je od tisuću ovih impresivnih životinja, a obilje hrane – koja jelene inače privlači – u vremenu ljubavnog zova ih ne zanima.

"Kod njih je to jako izraženo jer oni u vrijeme rike uopće ne jedu, znači mjesec dana su na dijeti", rekao je Vlatko Rožac.

A za one koji ih žele vidjeti i čuti, u Parku prirode organiziraju vođene posjete za koje je velik interes unatoč izazovima u ritu.

"Visoka trava, šaš, negdje i voda – treba se dobro obući i rekao bih da je definitivno, po reakcijama posjetitelja, ovaj proizvod pun pogodak", otkrio nam je Ivo Bašić, ravnatelj JU Park prirode Kopački rit.

Parku prirode ipak je primarna zaštita Kopačkog rita, a posjetiteljima pokazuju bogatstvo koje imamo i trebamo sačuvati. Rikom koja privlači i upozorava, to na svoj način zapravo čine i jeleni.