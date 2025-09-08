Vinograd u srcu Zagreba! Isusovci pozvali građane u berbu: 'Bit će to misno vino!'

ZA TRAMINAC I GRAŠEVINU /

Krenule se berbe grožđa diljem Hrvatske, a uporni vinari nadaju se dobrom urodu. Na padinama Fratrovca prostire se Isusovački vinograd, jedan od rijetkih sačuvanih u Zagrebu. Na površini od 1,7 hektara, tek desetak minuta od središta grada, podsjeća na dugu vinogradarsku tradiciju metropole. Posebnost je i u tome što su tamošnji svećenici pozvali građane da im se pridruže u berbi. Tako vinograd postaje mjesto zajedništva, ali i podsjetnik na duh starih zagrebačkih vinograda. Urod je sjajan, a sam vinograd je zapravo nedaleko od Zagreba. Postoji više od sto godina i njime su se financirali mladi naraštaji isusovaca. Na prvi dan berbe, ove godine žele od njega dobiti misno vino. Bere se grožđe za graševinu, traminac i chardonnay, a kasnije idu crne sorte. Berba nije rad nego uživancija, trajat će 15-ak dana. Kako je to izgledalo pogledajte u videu