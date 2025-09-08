Nisu je vidjeli 40 godina u Neumu: Sad su snimili morskog čovika!

'VRAĆAMO VJERU U MORE' /

Možda otkako se otvorio Pelješki most puno Hrvata više ne ide u Neum, ali zato su ondje nedavno imali jednog puno važnijeg gosta. U Neumskom zaljevu, nakon nekoliko desetljeća, viđena je sredozemna medvjedica.

Fotografije je prošli tjedan snimio jedan ribar, a na Facebooku ih je objavila morska biologinja iz BiH uz poruku: 'Danas vraćamo vjeru u more.' Tako je 'morski čovik posjetio Neum, gdje u BiH nije viđen već 40 godina. U lipnju je također zabilježen u Jadranu, ali u Crnoj Gori, dok opažanje u Hrvatskoj još čekamo.