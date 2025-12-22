Slavine će biti sjajne i bez mrlja uz ovaj predmet iz kuhinje: 'Stvarno djeluje!'

Kromirane kupaonske armature, poput slavina i tuševa, s vremenom mogu izgubiti sjaj zbog nakupljanja mrlja od vode i kamenca. Ipak, jedan predmet koji sigurno imate u kuhinji mogao bi im vratiti stari sjaj u samo nekoliko minuta.

Ako su vaše kromirane slavine i tuševi postali mutni, postoji jednostavan način da im vratite prirodni sjaj. Krom je izuzetno popularan materijal u kupaonicama, cijenjen zbog sjajne i reflektirajuće površine. Međutim, nepravilnim održavanjem sjaj može brzo nestati.

Prema pisanju portala Mirror, problem nastaje kada se na kromu stvore naslage kamenca i mrlje od vode. Pokušaj čišćenja agresivnim sredstvima može trajno oštetiti završni sloj kroma. Često se upozorava da se na kromiranim površinama ne bi smio koristiti alkoholni ocat, iako je popularan za čišćenje drugih dijelova kupaonice, jer njegova kiselina može nagristi osjetljivu površinu. Isto vrijedi i za mnoga komercijalna sredstva za čišćenje.

No, ako vašim armaturama treba osvježenje, ne brinite. Postoji jednostavan način da se riješite mrlja i vratite kromu sjaj i blistavost koristeći samo jedan predmet iz vaše kuhinje.

Aluminijska folija za čišćenje slavina

U triku koji je na Instagramu podijelila Daria Shark, tvrdi se da je sve što vam treba komadić aluminijske folije zgužvan u kuglicu. Tom kuglicom zatim možete nježno istrljati kromirane površine.

Nakon što je to učinila i prebrisala površinu krpom od mikrovlakana, Daria je pokazala kako je njezina slavina, prethodno prekrivena mrljama, ponovno postala savršeno sjajna, a u njoj se opet mogao vidjeti njezin odraz.

Korisnici u komentarima zahvalili su Dariji na savjetu, a mnogi su priznali da nisu imali pojma da se mrlje s kroma mogu ukloniti tako lako. Drugi su podijelili svoja loša iskustva s octom i sredstvima za uklanjanje kamenca koja su oštetila njihove slavine, pa su rekli da će rado isprobati trik s folijom.

Jedna je osoba komentirala: "Stvarno djeluje! Probala sam i ne ostavlja ogrebotine". Druga je kratko dodala: "Super!".

Treći je korisnik pojasnio razliku: "Ocat, sredstva za uklanjanje kamenca i aluminijska folija imaju svoje prednosti i mane. Ocat je općenito bolji za deblje i tvrdokorne naslage kamenca, dok je aluminijska folija izvrstan izbor za brzo vraćanje sjaja i uklanjanje blažih mineralnih mrlja".

Važno je napomenuti da aluminijska folija djeluje na lakšim mrljama od vode, ali vjerojatno neće biti dovoljna za teške naslage kamenca, koje zahtijevaju snažnije tretmane. Također, pripazite da ne trljate prejako kako ne biste izgrebali krom.

Kako pravilno čistiti kromirane armature

Kromirane armature treba redovito čistiti, a sve što vam treba su voda, blagi tekući sapun i krpa.

Rutinsko čišćenje

Pomiješajte nekoliko kapi blagog tekućeg sapuna s toplom vodom.

Umočite meku krpu ili spužvu u sapunicu i nježno prebrišite kromirane površine.

Za teže dostupna mjesta ili utore koristite staru četkicu za zube.

Isperite armature čistom vodom kako biste uklonili ostatke sapuna.

Temeljito osušite mekim ručnikom kako biste spriječili nastanak novih mrlja od vode.

Uklanjanje mrlja od vode i tvrdokornijih naslaga

Otopina alkoholnog octa: Pomiješajte jednake dijelove bijelog alkoholnog octa i vode. Namočite meku krpu u otopinu i nježno istrljajte zahvaćena područja. Nemojte dopustiti da ocat predugo stoji na kromu jer može oštetiti završni sloj. Nakon toga temeljito isperite vodom i osušite.

Pomiješajte jednake dijelove bijelog alkoholnog octa i vode. Namočite meku krpu u otopinu i nježno istrljajte zahvaćena područja. Nemojte dopustiti da ocat predugo stoji na kromu jer može oštetiti završni sloj. Nakon toga temeljito isperite vodom i osušite. Pasta od sode bikarbone (za tvrdokorne mrlje): Napravite pastu od sode bikarbone i malo vode. Nježno je nanesite mekom krpom, a zatim isperite i osušite. Izbjegavajte jako trljanje kako biste spriječili ogrebotine.

Ključ dugotrajnog sjaja kromiranih površina leži u redovitom i nježnom održavanju. Izbjegavajte abrazivne spužve, jake kemikalije i grubo trljanje. Redovitim brisanjem nakon upotrebe spriječit ćete nakupljanje kamenca i mrlja, čime ćete smanjiti potrebu za intenzivnim čišćenjem.

