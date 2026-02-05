Nakon zlata povukao neočekivan potez: Danski rukomet ostao bez lidera

FREEMAIL
Foto: Mario M. Koberg/imago Sportfotodienst/profimedia

Njegova odluka o oproštaju ipak je iznenadila čak i izbornika Nikolaja Jacobsena.

5.2.2026.
19:06
Sportski.net
Mario M. Koberg/imago Sportfotodienst/profimedia
Jedan od simbola zlatne ere danske rukometne reprezentacije odlučio je zatvoriti veliko poglavlje svoje karijere. Mads Mensah Larsen (34) službeno se oprostio od nacionalne momčadi, a savršenu točku na “i” stavio je europskim zlatom.

Iskusni vanjski igrač Skjerna posljednju je utakmicu u dresu Danske odigrao u finalu Europskog prvenstva, čime je zaključio reprezentativni put dug više od 14 godina. U tom razdoblju upisao je 225 nastupa i osvojio čak 11 medalja, čime se svrstao među najtrofejnije rukometaše u povijesti danske reprezentacije, navodi DanskHåndbold.dk.

Osvajanjem naslova europskog prvaka, Mensah Larsen je zaokružio impresivnu zbirku najvrjednijih odličja. Uz europsko zlato, već je ranije bio olimpijski i svjetski prvak, pa je oproštaj došao u idealnom trenutku na samom vrhu.

“Bila je velika čast predstavljati Dansku. Nositi reprezentativni dres 225 puta nešto je na što ću zauvijek biti ponosan. Uvijek sam davao maksimum za momčad, ali sada osjećam da je došlo vrijeme da napravim korak unatrag i otvorim novo poglavlje, kako u klupskoj karijeri, tako i privatno”, poručio je Mensah.

Od debija 2011. godine, Mensah Larsen sudjelovao je na 16 velikih natjecanja, a osim borbenosti na terenu, bio je poznat i kao važna figura u svlačionici. Njegova odluka o oproštaju ipak je iznenadila čak i izbornika Nikolaja Jacobsena.

“Moram priznati da me malo zateklo kada mi je Mads rekao da razmišlja o oproštaju. Nisam bio siguran da se slažem s tom procjenom, ali to je njegova odluka i u potpunosti je poštujem”, rekao je danski izbornik.

