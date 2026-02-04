Svugdje jeftinije nego kod nas, a svi imaju veće plaće! Pogledajte cijene na Euru u Sloveniji
Hrvatska futsal reprezentacija igra polufinale Europskog prvenstva. U ljubljanskim Stožicama protivnik je jaka Španjolska, a na tribinama je puno hrvatskih navijača.
Velike sportske priredbe odraz su i nekog svakodnevnog života i svakodnevene kupovne moći stanovnika pa je tako uvijek zanimljivo pogledati cijene te ih usporediti s događajima u Hrvatskoj.
Najuobičajenije točeno pivo od pola litre je u ljubljanskim Stožicama četiri Eura. U zagrebačkoj Areni je na prijateljskoj utakmici rukometaša protiv Njemačke uoči priprema za EP pivo bilo pet Eura.
Pogled na cjenik otkriva kako je velika većina najtraženijih stvari na ovakvim događanjima jeftinija u Sloveniji nego u Hrvatskoj. Jeftinije je čak bilo i u Švedskoj na Europskom prvenstvu u rukometu.
