Svugdje jeftinije nego kod nas, a svi imaju veće plaće! Pogledajte cijene na Euru u Sloveniji

Hrvatska futsal reprezentacija igra polufinale Europskog prvenstva. U ljubljanskim Stožicama protivnik je jaka Španjolska, a na tribinama je puno hrvatskih navijača.

Velike sportske priredbe odraz su i nekog svakodnevnog života i svakodnevene kupovne moći stanovnika pa je tako uvijek zanimljivo pogledati cijene te ih usporediti s događajima u Hrvatskoj.

Najuobičajenije točeno pivo od pola litre je u ljubljanskim Stožicama četiri Eura. U zagrebačkoj Areni je na prijateljskoj utakmici rukometaša protiv Njemačke uoči priprema za EP pivo bilo pet Eura.

Foto: Net.hr

Pogled na cjenik otkriva kako je velika većina najtraženijih stvari na ovakvim događanjima jeftinija u Sloveniji nego u Hrvatskoj. Jeftinije je čak bilo i u Švedskoj na Europskom prvenstvu u rukometu.

Cijene hrane i pića u Švedskoj usporedili smo s Hrvatskom prošle godine: Rezultati će vas iznenaditi

Je li ovo realno? Hrvati ugledali cijene pića i hrane na EP-u u Švedskoj i šokirali se​

Pa vi odvedite djecu na utakmicu: Cijene hrane i pića u Areni izut će vas iz cipela​

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatsku jedna utakmica dijeli od najvećeg uspjeha ikada