Iran prestravio svijet: Aktiviran podzemni 'grad projektila' i ubojica s dometom od 2000 km!

Iranski Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) rasporedio je Horamšar 4, novi balistički projektil srednjeg dometa, izvijestila je u četvrtak novinska agencija Fars.

Projektil, koji Fars opisuje kao najnapredniji iranski projektil, navodno ima domet od 2000 kilometara i nosivost veću od jedne tone eksploziva, navodi agencija.

Iran također stavlja u funkciju novi podzemni „grad projektila“ u svemirskom sjedištu IRGC-a, izvijestio je Fars. Teheran je uz to najavio značajnu promjenu u svojoj vojnoj politici nakon dvanaestodnevnog rata s Izraelom prošli lipanj, prelazeći s prethodnog obrambenog stava na strategiju prvog udara.

Demonstracija sile

Novi projektil namijenjen je demonstraciji kapaciteta za snažan prvi ili uzvratni udar. Sjedinjene Države već dugo pozivaju Iran da ograniči domet svojih balističkih projektila.

Teheran redovito objavljuje izvješća o novom naoružanju i uspješnim testiranjima oružja koje nije moguće neovisno provjeriti. Prema službenim izvješćima, on posjeduje nekoliko tipova projektila s dometom do 2000 kilometara, što ciljeve u Izraelu i američke baze u regiji Zaljeva stavlja unutar dometa.

