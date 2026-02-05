Ljudi su im davali šokantne iznose kako bi bacili uroke na bivše: Posljedice su bile stravične

Zaboravite na mračne šume i kotlove koji se puše. U 21. stoljeću, ako osjećate potrebu za duhovnom intervencijom ili, da budemo precizniji, osvetom, dovoljno je imati internetsku vezu i desetak eura.

Na platformi Etsy, globalnoj tržnici poznatoj po ručno rađenim svijećama i unikatnom nakitu, tiho je eksplodiralo tržište magijskih usluga.

I dok neki traže blagoslove za vjenčanje ili sreću na poslu, jedan od najtraženijih proizvoda postala je kletva usmjerena na bivše partnere. Dobrodošli u svijet digitalne crne magije, gdje se slomljena srca liječe jednim klikom na gumb "dodaj u košaricu".

Tržnica za slomljena srca

Usluge poznate pod nazivom "vještice s Etsyja" postale su pravi fenomen, toliko raširen da je NBC News 2025. godinu proglasio "Godinom Etsy vještice". Unutar metafizičke kategorije na stranici, uz oznake poput "bijela magija" i "vještičarenje", krije se čitav jedan podžanr posvećen onima koji su ostali povrijeđeni u ljubavi.

Za cijenu koja se kreće od pet do petnaest eura, moguće je naručiti jednostavne digitalne rituale, dok kompleksnije usluge s "dokazom" u obliku fotografije oltara mogu doseći i preko dvjesto eura.

Ponuda je šarolika i kreativna. Prodaju se takozvane "staklenke gorčine" (sour jars), ritualni predmeti ispunjeni octom, čavlima i paprom, namijenjeni da "zagorčaju život" osobi koja je nanijela bol. Popularni su i setovi za čaranje koji sadrže crne svijeće i upute kako "vratiti negativnu energiju" pošiljatelju.

Kako bi izbjegli negativne konotacije, mnogi prodavači svoje usluge reklamiraju kao "uroke karmičke pravde" ili rituale "rezanja veza", nudeći kupcima osjećaj kontrole i katarze nakon bolnog prekida.

Da stvar bude bizarnija, odjeljak s recenzijama prepun je svjedočanstava poput: "Tri dana nakon uroka, bivši me nazvao plačući" ili "Dobio je otkaz točno onako kako je vještica predvidjela".

Foto: Shutterstock

Poslovanje u sivoj zoni

Cijela ova industrija funkcionira u pravnoj i etičkoj sivoj zoni. Etsy je još 2015. godine službeno zabranio prodaju nematerijalnih usluga koje obećavaju metafizički ishod, poput bacanja uroka ili iscjeljivanja. Međutim, vješti prodavači pronašli su način da zaobiđu pravila.

Svoje usluge često opisuju kao proizvode "samo za zabavu" ili, kako bi zadovoljili pravilo o prodaji opipljivog predmeta, kupcu nakon obavljenog rituala pošalju digitalnu datoteku, poput PDF dokumenta s opisom čina.

No, početkom 2026. godine Etsy je počeo provoditi strožu politiku, tiho uklanjajući oglase i gaseći trgovine bez prethodnog upozorenja. Beatrix, jedna od prodavačica čija je trgovina "Celestial Craft Spells" uklonjena, izjavila je za New York Post da se osjeća progonjeno.

"Za neke od nas, ovo je bio jedini izvor prihoda. Osjećaj je kao da se vraćamo u vrijeme suđenja vješticama u Salemu", požalila se.

Kupci su ostali zbunjeni, a mnogi su pomislili da su prevareni, dok su se vještice počele seliti na vlastite internetske stranice ili nove, specijalizirane platforme.

Foto: Shutterstock

Od sportske sreće do tragičnih posljedica

Fenomen unajmljivanja vještica nije ograničen samo na ljubavne jade. U ljeto 2025. godine, navijači bejzbolskog kluba Seattle Mariners, očajni zbog niza poraza, odlučili su se na nesvakidašnji potez. Jedan od njih platio je 19,99 (oko 17 eura) dolara vještici s Etsyja da baci urok za pobjedu njihovog tima.

U roku od 24 sata, klub je počeo nizati pobjede, a priča je postala viralna do te mjere da je i službeni profil kluba na društvenim mrežama odao priznanje "vještici s Etsyja".

No, ova praksa ima i svoju tamnu stranu koja postavlja ozbiljna moralna pitanja. Najmračniji primjer dogodio se u rujnu 2025. godine, kada je portal Jezebel objavio satirični članak u kojem su opisali kako su unajmili nekoliko vještica da bace kletve na konzervativnog medijskog komentatora Charlieja Kirka.

Dva dana kasnije, Kirk je ubijen tijekom govora na jednom fakultetu. Iako je portal odmah uklonio članak i osudio nasilje, incident je pokrenuo lavinu rasprava o odgovornosti.