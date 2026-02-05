Novi detalji šokantnog obračuna na Peščenici: Mačeta, čekić, kolac, a onda je opalio - pištolj

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjom ženom te 52- i 48-godišnjim muškarcima zbog sumnje da su sudjelovali u više teških kaznenih djela. Istragom su obuhvaćena i još dvojica muškaraca, u dobi od 28 i 50 godina, koji su trenutačno u bijegu i za kojima policija intenzivno traga.

Policija sumnja da su se svi osumnjičeni 2. veljače oko 23 sata, prema prethodnom dogovoru, osobnim automobilom dovezli u Ulicu Vrtni put na Peščenici, gdje je najprije došlo do verbalnog, a zatim i fizičkog sukoba s više osoba.

Tijekom sukoba, prema sumnjama policije, 47-godišnjakinja je izvadila pištolj i predala ga 28-godišnjaku, koji je potom ispalio nekoliko hitaca u zrak, a zatim i jedan hitac prema maloljetniku. Metak je pogodio maloljetnika u natkoljenicu, a pucnjava je ugrozila i druge osobe koje su se nalazile u blizini - 52-godišnjakinje, 50-godišnjaka, 31-godišnjaka, 27-godišnjakinje i još jednog maloljetnika, navodi se u priopćenju PU zagrebačke.

Policija sumnja i da je 52-godišnjak tijekom sukoba udario maloljetnicu u glavu i lakše je ozlijedio. Također, 50-godišnjak se tereti da je mačetom pokušao teško ozlijediti 52-godišnju ženu. Ona se obranila podigavši ruke te je pritom zadobila lakše ozljede.

Osim toga, troje muškaraca (52, 48 i 50 godina) sumnjiče se da su zajedno pokušali teško ozlijediti 19-godišnjaka, kojeg su tukli rukama i raznim predmetima. Mladić je u napadu zadobio lakše ozljede.

Svim ozlijeđenima pomoć je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da se radi o lakšim ozljedama.

Nakon dovršetka istrage, 47-godišnjakinja te 52-godišnjak i 48-godišnjak predani su pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena je Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Za dvojicom odbjeglih osumnjičenika policija i dalje intenzivno traga.

Sve zbog naušnica?

Podsjetimo, Zagrebačka policija u rekordnom roku locirala je troje osumnjičenih nakon brutalnog obračuna na Peščenici u kojem je ranjeno pet osoba, uključujući 17-godišnjeg maloljetnika pogođenog metkom u nogu. Sukob je izbio oko 23.15 sati zbog stare svađe između dviju obitelji.

Kako navodi Jutarnji list, svađa je navodno nastala oko dječaka u kojeg su se zaljubile dvije 13-godišnjakinje, a on je poklonio zlatne naušnice samo jednoj.

U tučnjavi su korišteni pištolj, mačeta, čekić i kolac, a osumnjičeni su pobjegli bijelim VW-om. Dvojicu su policajci pronašli sakrivene ispod kreveta. Trojica su prijavljena, dvojica još u bijegu, a svi osumnjičeni negiraju krivnju.

