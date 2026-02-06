DHMZ izdao upozorenja za cijelu zemlju: Kiša, pljuskovi, a moguć je i snijeg u dijelu Hrvatske

Diljem Hrvatske promjenjivo je, umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom. Građani u unutrašnjosti probudili su se s kišom, a oni na Jadranu uz jako i olujno jugo.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je meteoalarme za potencijalno opasno i opasno vrijeme. Narančasti meteoalarm izdan je za Sjevernu, Srednju i Južnu Dalmaciju, a za ostatak države izdano je žuto upozorenje. Jedina regija koja je u zelenom je gospićka, odnosno ondje nisu izdana nikakva upozorenja.

U ostatku dana na Sjevernom Jadranu će jako i olujno jugo okrenuti na sjeverozapadnjak i buru. Temperatura na kopnu od 1 do 6, a na Jadranu između 7 i 12 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima bit će promjenjivo ili pretežno oblačno, a bit će i povremene kiše. Vjetar slab, a temperatura uglavnom od 7 do 10 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo sa sunčanim razdobljima, a oblačnije će biti u Posavini gdje je moguća i povremena slaba kiša. Uz južinu temperatura iznad prosjeka, lokalno će biti i oko 15 stupnjeva.

U Dalmaciji većinom oblačno s kišom i pljuskovima, prema jugu i lokalno izraženim. Jako i olujno jugo će okrenuti na zapadnjak i jugozapadnjak, navečer i sjeverozapadnjak te će slabjeti. Dnevna temperatura između 11 i 15 stupnjeva.

Moguć i snijeg

Na sjevernom Jadranu i u gorju oblačno s povremenom kišom, rijetko je moguća i obilnija oborina, a u višem gorju može pasti i malo susnježice ili snijega. Jugo će okrenuti na sjeverozapadnjak pa i buru. Temperatura u gorju od 3 do 9, a uz obalu oko 10, 11 stupnjeva.

Vikend bez većih promjena

Tijekom vikenda se ne očekuje veća promjena vremena, diljem zemlje doći će do smirivanja, a za sada su na snazi upozorenja samo za Srednju i Južnu Dalmaciju, gdje je izdano žuto upozorenje.

