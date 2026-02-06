TikTok pod povećalom Europske komisije: 'Ovisnički dizajn krši Akt o digitalnim uslugama'

Europska komisija danas je preliminarno utvrdila da TikTok krši Akt o digitalnim uslugama zbog svojeg dizajna koji stvara ovisnost. To uključuje značajke kao što su beskonačni svitak, automatska igra, push obavijesti i njegov visoko personalizirani sustav za preporučivanje.

Istraga Komisije preliminarno upućuje na to da TikTok nije na odgovarajući način procijenio kako bi te značajke koje stvaraju ovisnost mogle naštetiti fizičkoj i mentalnoj dobrobiti njegovih korisnika, uključujući maloljetnike i ranjive odrasle osobe. Na primjer, stalnim „nagrađivanjem” korisnika novim sadržajem određene značajke dizajna TikToka potiču potrebu za zadržavanjem pomicanja i premještanjem mozga korisnika u "autopilotni način rada". Znanstvena istraživanja pokazuju da to može dovesti do kompulzivnog ponašanja i smanjiti samokontrolu korisnika.

Osim toga, TikTok je u svojoj procjeni zanemario važne pokazatelje kompulzivne upotrebe aplikacije, kao što su vrijeme koje maloljetnici provode na TikToku noću, učestalost kojom korisnici otvaraju aplikaciju i drugi potencijalni pokazatelji.

Mjere za smanjenje rizika

Čini se da TikTok ne provodi razumne, razmjerne i učinkovite mjere za ublažavanje rizika koji proizlaze iz njegova dizajna koji stvara ovisnost.

Na primjer, čini se da trenutačne mjere za TikTok, posebno alati za upravljanje vremenom provedenom na zaslonu i alati za roditeljsku kontrolu, ne smanjuju učinkovito rizike koji proizlaze iz TikTokova dizajna koji stvara ovisnost.

Alati za upravljanje vremenom ne čine se učinkovitima u omogućavanju korisnicima da smanje i kontroliraju svoju upotrebu TikToka jer ih je lako odbaciti i uvesti ograničeno trenje. Slično tome, roditeljske kontrole možda neće biti učinkovite jer im je za uvođenje kontrola potrebno dodatno vrijeme i vještine roditelja.

U ovoj fazi Komisija smatra da TikTok mora promijeniti osnovni dizajn svoje usluge. Na primjer, onemogućavanjem ključnih značajki koje stvaraju ovisnost kao što su „beskonačni svitak” tijekom vremena, uvođenjem učinkovitih „vremenskih stanki zaslona”, među ostalim tijekom noći, i prilagodbom svojeg sustava za preporučivanje.

Ti preliminarni nalazi ne prejudiciraju ishod ispitnog postupka.

Preliminarna stajališta Komisije temelje se na detaljnoj istrazi koja je uključivala analizu izvješća o procjeni rizika društva TikTok, internih podataka i dokumenata te odgovora društva TikTok na višestruke zahtjeve za informacije, pregled opsežnog znanstvenog istraživanja o toj temi i razgovore sa stručnjacima u više područja, uključujući ovisnost o ponašanju.

Sljedeći koraci

TikTok sada ima mogućnost ostvariti svoje pravo na obranu. Može pregledati dokumente iz istražnih spisa Komisije i u pisanom obliku odgovoriti na preliminarne nalaze Komisije.

Usporedno s time provest će se savjetovanje s Europskim odborom za digitalne usluge.

Ako se u konačnici potvrde stajališta Komisije, Komisija može izdati odluku o neusklađenosti kojom se može izreći novčana kazna razmjerna prirodi, težini, ponavljanju i trajanju povrede te koja može dosegnuti, ali ne više od 6 % ukupnog godišnjeg prometa pružatelja na svjetskoj razini.

Osnovne informacije

Preliminarni nalazi Komisije danas su dio službenog postupka za istragu usklađenosti društva TikTok s Aktom o digitalnim uslugama, koji je pokrenut 19. veljače 2024.

Osim dizajna koji stvara ovisnost, ova istraga obuhvaća "učinak kubne rupe" sustava za preporučivanje TikToka, rizik da maloljetnici imaju iskustvo koje nije primjereno njihovoj dobi zbog pogrešnog prikazivanja njihove dobi, obveze platformi da osiguraju visoku razinu privatnosti, sigurnosti i zaštite za maloljetnike.

Istraga je uključivala i pristup istraživačima javnim podacima, za koje su preliminarni nalazi doneseni u listopadu 2025., i transparentnost oglašavanja, koja je u prosincu 2025. zaključena obvezujućim obvezama.

