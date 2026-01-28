Gordan Bosanac: Europa o umjetnoj inteligenciji razmišlja iz jedne pozicije iz koje ne razmišlja ni Kina niti Amerika

Doživljavaju li mladi alate umjetne inteligencije tek kao prečac kojim se izbjegava „ozbiljan posao“ i ostaju li u roditeljskim domovima do kasnih tridesetih samo zato što su razmaženi? Ili je stvarnost ipak malo složenija?

U četvrtoj epizodi podcasta Voices of the Future naš novinar Andrej Soldo izašao je na ulice Strasbourga i pitao mlade građane Europe što ih zapravo brine. Strahuju li od ubrzanog razvoja umjetne inteligencije, osjećaju li da se o toj temi u Europi govori dovoljno i vide li uopće prostor za svoj glas u svemu tome.

Razgovori su brzo skrenuli i na problem koji je sve samo ne virtualan: priuštivo stanovanje. Visoke cijene nekretnina, nemogućnost osamostaljenja i nesigurnost oko budućnosti nisu samo hrvatski problem, a to potvrđuju i odgovori mladih iz drugih država članica EU.

O tim, ali i brojnim drugim pitanjima, Andrej Soldo razgovarao je i s europarlamentarcem Gordanom Bosancem. Od opće političke i društvene klime, preko gospodarstva i umjetne inteligencije, do nekontroliranog rasta cijena nekretnina i kako riješiti problem priuštivog stanovanja, četvrta epizoda Voices of the Future pokušava dati širu sliku Europe u kakvoj danas žive njezini građani, ali i u kakvoj Europi žele živjeti u budućnosti.

Zašto gledati podcast Voices of Future?

Podcast Voices of the Future nastao je iz želje da sva relevantna pitanja i odgovori na njih ne ostanu zatvorena unutar institucija, nego da dobiju svoj prostor i među građanima, osobito mlađima, čiji se glas u europskim raspravama još uvijek često podrazumijeva, a još rjeđe doista sluša.

U svakoj epizodi podcasta Voices of the Future smo razgovarali s mladim sugrađanima iz različitih dijelova Europske unije, slučajnim prolaznicima, a potom o svim tim pitanjima i dilemama koje muče i zanimaju naše sugovornike smo prokomentirali i sa zastupnicima Europskog parlamenta iz Hrvatske, a cijelu epizodu s Gordanom Bosancem možete pogledati na linku.

U prvoj epizodi smo razgovarali s europarlamentarcem Stephenom Nikolom Bartulicom, članom političke stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO), a epizodu možete pogledati klikom na link. U drugoj epizodi razgovarali smo s europarlamentarkom Biljanom Borzan, članicom stranke SDP, a epizodu je dostupna na linku, dok je u trećoj epizodi naš sugovornik bio Karlo Ressler, član stranke HDZ, a o čemu smo sve razgovarali možete pogledati u epizodi na linku.