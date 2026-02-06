Šušnjar: 'Bio je tabu, a sada slobodno pjeva. DP je ulaskom u vlast vratio Thompsona na pozornicu!'

Ante Šušnjar gostovao je u studiju RTL-a Danas. Glavna tema razgovora s Dajanom Šošić bila je sudbina Gredelja i njegovih 300 radnika. Međutim, pred kraj razgovora dotakli su se i nezaobilazne teme nedavnog dočeka rukometaša na Trgu. Na pitanje naše reporterke je li Vlada organizacijom mimo volje građana prekršila Ustav kako tvrde neki građani, a i neki ustavni stručnjaci, Šušnjar je rekao:

"Danas je Thompson vruća tema i atraktivna, meni je draže da pričamo o rastu industrijske proizvodnje, ali mogu prokomentirati. Thompson je bio tabu tema. Domovinski pokret je ulaskom na vlast, vratio Thompsona na pozornicu. Više se ne isključuju mikrofoni, slobodno pjeva. Mogu čak reći da sad svi s njim pjevaju u glas, ali je postala malo i gužva na pozornici", rekao je Šušnjar.

Na pitanje zadire li time Vlada u lokalnu autonomiju, kategorički je rekao "Ne!".

Na konstataciju da su građani dali povjerenje gradonačelniku. Šušnjar kaže da su dali povjerenje i vladi. a Vlada može donositi odluke u svrhu nacionalnih tema. Dodao je i kako ovo nije prvi put da Vlada intervenira.