PONOSNI /

Pogledajte dodjelu medalja našim reprezentativcima: Istaknuli su poseban dres

Hrvatska futsalska reprezentacija ostvarila je najveći uspjeh u svojoj povijesti na velikim natjecanjima, u dvoboju za treće mjesto u Ljubljani na EP-u pobijedila je Francusku nakon raspucavanja s ukupnih 11-10.

Nakon finala u kojem je Španjolska pobijedila Portugal, predsjednik UEFA-e Aleksandar Čeferin je našim momcima uručio medalje.

Reprezentativci nisu skidali osmijeh s lica, a istaknuli su i dres Matije Capara. Matija je legenda hrvatskog futsala koji je prije osam godina poginuo u nesreći na autocesti između Zagreba i Karlovca, nadomak Jastrebarskog.

7.2.2026.
22:06
Sportski.net
Hrvatska Futsal ReprezentacijaUefa Futsal Euro 2026Matija Capar
