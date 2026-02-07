Pogledajte dodjelu medalja našim reprezentativcima: Istaknuli su poseban dres

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PONOSNI /

Hrvatska futsalska reprezentacija ostvarila je najveći uspjeh u svojoj povijesti na velikim natjecanjima, u dvoboju za treće mjesto u Ljubljani na EP-u pobijedila je Francusku nakon raspucavanja s ukupnih 11-10.

Nakon finala u kojem je Španjolska pobijedila Portugal, predsjednik UEFA-e Aleksandar Čeferin je našim momcima uručio medalje.

Reprezentativci nisu skidali osmijeh s lica, a istaknuli su i dres Matije Capara. Matija je legenda hrvatskog futsala koji je prije osam godina poginuo u nesreći na autocesti između Zagreba i Karlovca, nadomak Jastrebarskog.