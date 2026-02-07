FREEMAIL
Šok za Sloveniju! Dominantna Nika ostala bez zlata, ono je otišlo u Norvešku

Foto: Anne-christine Poujoulat/afp/profimedia

Dvadesetsedmogodišnja Stroem, olimpijska prvakinja po prvi put, završila je sa skokovima od 101 i 100 metara

7.2.2026.
21:29
Hina
Anne-christine Poujoulat/afp/profimedia
Norvežanka Anna Odine Stroem osvojila je u subotu u Predazzu zlato u skijaškim skokovima na Zimskim olimpijskim igrama 2026. na maloj  skakaonici, ispred slovenskog čuda od djeteta Nike Prevc i Japanke Nozomi Maruyame.

Dvadesetsedmogodišnja Stroem, olimpijska prvakinja po prvi put, završila je sa skokovima od 101 i 100 metara, te ukupno 267.3 boda, ispred Prevc (266,2 boda) i Maruyame (261,8 bodova).

To je bilo razočaranje za Niku Prevc, uvjerljivu favoritkinju u toj disciplini, i Sloveniju koja je očekivala zlato. Osvojila je oba pojedinačna naslova na Svjetskom prvenstvu u Trondheimu prošle godine i trenutno vodi u ukupnom poretku Svjetskog kupa nakon što je prethodne dvije sezone osvajala Kristalni globus.

Dvadesetogodišnja Slovenka imat će priliku za zlato na velikoj skakaonici, koja ove godine za žene debitira na Olimpijskim igrama.

Stroem je osvajačica brončane medalje na svjetskim prvenstvima 2023. i 2025.

