Hrvatska ih je imala na konopcima, a sada su svladali branitelje naslova i postali europski prvaci

Futsalska reprezentacija Španjolske, koja je pobijedila u polufinalu Hrvatsku, osvojila je naslov europskog prvaka nakon pobjede u finalu protiv Portugala 5-3.

Na posljednja dva europska prvenstva slavio je Portugal, ali je ovaj put ostao kratak protiv rekordera na ovom natjecanju. Španjolci su zadnji put osvojili zlato 2016., a ove su subote u Ljubljani osvojili osmi naslov europskog prvaka.

Nakon samo jedne minute i 18 sekundi Španjolska je povela, a strijelac je bio Antonio Perez, igrač utakmice, koji je finale okončao s tri pogotka. Raya je u trećoj minuti povećao na 2-0, ali se uspio Portugal vratiti na 2-2 golovima Afonsa Jesusa i Rubena Goisa.

Perez je potom vratio Španjolce u vodstvo 3-2, pa je izjednačio Pauleta, ali nezaustavljivi Perez imao je snage za novi gol. Četiri i pol minute prije kraja zabio je za 4-3, dok je sve zaključeno golom Adolfa pet sekundi prije kraja.

