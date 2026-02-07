Trušček nam je pojasnio kako je došlo do ilegalnog udarca: 'Nema tri točke...'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ZABRANJENI VOLEJ /

Veličanstvena priredba FNC 27 održava su u Munchenu gdje se smjestila najmodernija dvorana u Europi 'SAP Garden'. Borilački spektakl možete u prijenosu UŽIVO gledati na platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

Sedmi meč večeri - Catchweight (79 kg): Ivica "Terror" Trušček (Hrvatska) - Dominic Schober (Austrija) - pobjeda Truščeka jednoglasnom sudačkom odlukom.

Nakon borbe naš Vehmir Džakmić razgovarao je s pobjednikom koji mu je otkrio neke zanimljive stvari, a posebno oko 'ilegalnog udarca'.