Pogledajte kako izgleda Miran Fabjan na izlasku iz dvorane nakon bolnog poraza

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

IZGUBLJENO LICE /

Veličanstvena priredba FNC 27 održava su u Munchenu gdje se smjestila najmodernija dvorana u Europi 'SAP Garden'. Borilački spektakl možete u prijenosu UŽIVO gledati na platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

Deveti meč večeri - Poluteška kategorija: Miran "Slo Rocky" Fabjan (Slovenija) - Aleksandar "Joker" Ilić (Srbija) - Ilić za 15 sekundi nokautirao Fabjana.