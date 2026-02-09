Povijesna prilika za Hrvatsku: Hoćemo li napokon dobiti sjedište prve europske agencije?

ZGRADA JE SPREMNA /

Hoće li Hrvatska dobiti prvo sjedište neke europske agencije? Nakon predstavljanja kandidature u Bruxsellesu pa u Zagrebu, Hrvatska se nada postati sjedištem budućeg carinskog tijela Europske unije. Zagreb je u konkurenciji s još osam europskih gradova, a odluku zajednički donose Europski parlament i Vijeće Europske unije. Hrvatski je adut i to što ima već gotovu zgradu u svom vlasništvu spremnu za useljenje buduće europske carine. O svemu tome Ivana Ivanda Rožić razgovarala je s ravnateljem Carinske uprave, Mariom Demirovićem.