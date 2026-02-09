Butkovića pitali o novom udarcu na ministra Piletića: Njegov odgovor će vas nasmijati

NASLJEDNICI DOBILI PRAVO /

Veliki preokret i novi udarac za ministra Marina Piletića. Upravni sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu prema kojoj će nasljednici osoba, koje su ostvarile pravo na inkluzivni dodatak, dobiti pravo na isplatu.

Ako se utvrdi da je preminula osoba imala pravo na dodatak, država će njezinim nasljednicima morati isplatiti sve iznose od dana podnošenja zahtjeva do smrti podnositelja. Procjenjuje se da je takvih oko 15 tisuća slučajeva.

"Još jednom hvala svima što je naša pobjeda tu, što smo se izborili. Počela sam od toga da kada je ministar rekao da je njegovo ministarstvo najviše zaradilo, zaradilo je na bolesnima i nemoćnima, neka ga sram bude i neka da ostavku", rekla je Sanja Šutej, članica Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba.

Kolege imaju svojih problema

Ministarstvo obitelji i socijalne politike žalilo se na presudu Upravnog suda. Čekamo i reakciju ministra Piletića. A evo što kažu njegovi stranački kolege.

"Bio sam u Ministarstvu do sada. Imam i ja problema u resoru pa sam to rješavao. Ne mogu vam govoriti o tome jer ne znam ništa", rekao je Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture. Mislav Herman (HDZ) rekao je kako to nije njegova tema, ali bi bilo bolje da toga nije bilo.

"Siguran sam da će Vlada napraviti sve kako bi napravila sve što sudovi traže. Jednako je bilo i kada je Ustavni sud prije neki dan ukinuo pojedine odredbe zakona o osobnoj asistenciji", rekao je pa dodao da je ovo prva ovakva odluka donesena u povijesti.