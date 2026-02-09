Sud naredio Piletiću isplatu inkluzivnog dodatka nasljednicima preminulih! On povukao neočekivan potez

Ministarstvo socijalne politike Marina Piletića uložilo je žalbu na presudu Upravnog suda u Zagrebu vezanu uz pravo nasljednika preminulih osoba s invaliditetom ili s teškim kroničnim bolestima na neisplaćene iznose inkluzivnog dodatka, piše Jutarnji list.

Očekivalo se da će ministar prihvatiti da je pogriješio i prihvatiti prvostupanjsku presudu. Tako bi se ispravila nepravda nanesena tisućama preminulih i njihovih nasljednika.

Međutim, Ministarstvo socijalne politike 2. veljače uložilo je žalbu Visokom sudu. Pod kojim argumentima - nije poznato.

Zakon ne govori ništa o tome ako osoba premine prije

Podsjetimo, prema Zakonu o inkluzivnom dodatku, socijalna služba o svakom zahtjevu za inkluzivni dodatak treba odlučiti u roku od 15 dana. Zakon jamči i da će svi kojima će biti odobren dodatak dobiti sve isplate od dana podnošenja zahtjeva, a ne od dana donošenja rješenja.

U praksi, međutim, rješenje o inkluzivnom dodatku se čeka mjesecima, katkad i dulje od godinu dana.

Zakon pak ne govori ništa o tome što će se dogoditi ako osoba premine prije nego što dobije rješenje.

Procjenjuje se da je oko 15.000 osoba, uglavnom teških onkoloških bolesnika, preminulo prije nego što je dočekalo rješenje.

Ministarstvo socijalne politike odlučilo je da će u tom slučaju, a s danom smrti podnositelja, prekinuti sve postupke za odobravanje inkluzivnog dodatka, da im neće izdati rješenja te da nasljednici neće imati pravo na isplatu iznosa od dana podnošenja zahtjeva do smrti podnositelja.

Dio nasljednika upozorio je da je u pitanju protuzakonita praksa te su podnijeli tužbe.

Upravni sud, prema svemu sudeći, u tzv. oglednom predmetu dao im je za pravo.

Utvrdi li se u postupku da je osoba imala pravo na inkluzivni dodatak, nasljednicima se trebaju isplatiti svi dodaci od dana podnošenja zahtjeva do smrti podnositelja.

