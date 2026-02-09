Zagreb u borbi za sjedište Europske carinske agencije: Hrvatska ima dobre adute

Hoće li Hrvatska dobiti prvo sjedište neke europske agencije? Nakon predstavljanja kandidature u Bruxellesu pa u Zagrebu, Hrvatska se nada postati sjedištem budućeg carinskog tijela Europske unije.

Zagreb je u konkurenciji s još osam europskih gradova, a odluku zajednički donose Europski parlament i Vijeće Europske unije. Hrvatski je adut i to što ima već gotovu zgradu u svom vlasništvu spremnu za useljenje buduće europske carine.

U toj se zgradi trenutačno nalazi zagrebačko sveučilište, ali je ona u državnom vlasništvu i prema tome spremna za moguće sjedište carinskog tijela EU.

O svemu tome razgovarali smo s ravnateljem Carinske uprave, Mariom Demirovićem.

Kolike su nam šanse za ovu priliku?

Mi smatramo da po svim objektivnim kriterijima imamo velike šanse za dobivanje ovog sjedišta.

S kojim smo adutima smo išli, odnosno što je to što Hrvatska ima u ovoj zgradi?

Mi promoviramo vrhunsku infrastrukturu koju nudimo. Nudimo i ovu zgradu koja je građena prema svim europskim standardima, dakle ova je zgrada u samom startu građena kao zgrada za europske institucije. U sigurnosnom smislu ona je perfektna, građena je tako da osigurava visoki sigurnosni standard. Posjeduje situacijske sigurnosne sobe, a sustav zaštite već je ugrađen u samu fasadu. Prilagodbe za dodatnu sigurnosnu zaštitu bit će minimalne. Za jednu tako važnu agenciju sigurnosni standardi, kako fizički tako i digitalni, iznimno su visoki, a mi ih osiguravamo već sada.

Koliko pomože ta činjenica što se negdje 15-ak km od ove zgrade nalazi obučni centar u Bregani?

To je jedan puni paket koji nudimo. Europska carinska agencija mora osigurati koordinaciju država članica u promociji i provedbi edukacije te obuke, a pogotovo one praktične. Mi nudimo novoizgrađeni centar za naprednu obuku koji je od ovoga mjesta udaljen samo 15 kilometara. To je dio cjelokupnog paketa naše kandidature.

Što ovo znači za Hrvatsku, pa u konačnici i za carinu?

To znači integraciju hrvatske carine u institucionalni okvir europskih institucija. No, to se ne odnosi samo na carinu, već na sve institucije koje rade na zaštiti hrvatskih granica, ali i vanjskih granica Europske unije.

Plastično rečeno, ovdje bi bilo sjedište i ovdje bi prolazile apsolutno sve informacije što se tiče cijele Europske unije?

Ovo bi bila jedna vrlo značajna institucija jer je predloženo da svi informatički sustavi, odnosno cjelokupna informatička infrastruktura Europske carine, bude upravo na ovom mjestu. Odavde bi se koordiniralo i upravljalo sustavom.

Tko je po vašem mišljenju najteži protivnik?

Teško je tu nemati subjektivan osjećaj, pa bih se suzdržao od tih procjena, ali smatramo da po objektivnim kriterijima stojimo jako dobro.

Kada ćemo znati je li Hrvatska pobijedila?

Procjene su da će konačna odluka suzakonodavaca, a to su Europski parlament i Europsko vijeće, biti donesena krajem ovog mjeseca ili najkasnije početkom sljedećeg.