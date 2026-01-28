FREEMAIL
U BORBI 9 GRADOVA /

EU osniva Europsku carinsku upravu: Zagreb u užem izboru za sjedište nove strateške agencije

EU osniva Europsku carinsku upravu: Zagreb u užem izboru za sjedište nove strateške agencije
Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Zastupnici će od kandidata tražiti detaljna pojašnjenja o infrastrukturnim planovima te dokaze o sposobnosti za udomljavanje središnjeg tijela

28.1.2026.
9:32
danas.hr
Hrvoje Jelavic/pixsell
U sklopu velike reforme carinskog sustava, Europska unija osniva Europsku carinsku upravu (EUCA), a glavni grad Hrvatske ušao je u uži izbor od devet gradova koji se bore za domaćinstvo ove važne institucije.

Cilj agencije je koordiniranje buduće carinske suradnje, osiguranje upravljanja rizicima te upravljanje novim krovnim informatičkim sustavom – Središtem za carinske podatke (Customs Data Hub).

Zastupnici Odbora za unutarnje tržište (IMCO) u srijedu će održati javnu raspravu s predstavnicima gradova kandidata za sjedište buduće Europske carinske uprave. Sjednica će se održati u dva dijela.

U prvom će se dijelu predstaviti Bukurešt (Rumunjska), Liège (Belgija), Lille (Francuska) i Malaga (Španjolska), dok će u drugom dijelu uslijediti predstavljanje preostalih pet kandidata – Porta (Portugal), Rima (Italija), Haaga (Nizozemska), Varšave (Poljska) i Zagreba (Hrvatska).

Zastupnici će od kandidata tražiti detaljna pojašnjenja o infrastrukturnim planovima te dokaze o sposobnosti za udomljavanje središnjeg tijela u uvjetima sve složenijeg okruženja globalne trgovine.

Europski parlament i Vijeće zajednički će odlučiti o lokaciji sjedišta EUCA-e. Ova sjednica ključan je dio unutarnjeg postupka Parlamenta koji zastupnicima omogućuje temeljitu analizu, procjenu i usporedbu kandidatura prije glasovanja o preferiranoj lokaciji.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako će Europa odgovoriti Trumpu? 'Jedan korak Bruxellesa sve će reći'

U BORBI 9 GRADOVA /
EU osniva Europsku carinsku upravu: Zagreb u užem izboru za sjedište nove strateške agencije