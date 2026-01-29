FREEMAIL
PRIZNAO POGREŠKU /

Rukometni stručnjak koji je razbjesnio Hrvate 'pokrio se ušima', pogledajte što je napravio

Rukometni stručnjak koji je razbjesnio Hrvate 'pokrio se ušima', pogledajte što je napravio
Foto: Petter Arvidson/bildbyrĹn/shutterstock Editorial/profimedia

Rasmus Boysen se oglasio

29.1.2026.
12:59
M.G.
Petter Arvidson/bildbyrĹn/shutterstock Editorial/profimedia
Rasmus Boysen, rukometni stručnjak koji je razbjesnio hrvatske navijače prognozom da će Hrvatska biti razočaranje Europskog prvenstva, našao se na meti naših navijača nakon što su hrvatski rukometaši izborili polufinale Europskog prvenstva.

Javili su mu se brojni navijači na društvenim mrežama podsjećali ga na prognozu da će Hrvatska razočarati.

Boysen se nije povukao i ignorirao prizivke, već je mirno odgovarao. Tako je jednom navijaču koji ga je ironično pitao 'gdje je sada najveći hrvatski navijač’, odgovorio da je on navijač hrvatskog rukometa već 20 godina. Obećao je jednom navijaču da ga provokacije neće izbaciti iz takta, napisavši na hrvatskom: 

'Hvala za motivaciju'

Boyes je u novoj objavi na društvenim mrežama objavio i izmijenjenu fotografiju svojih predviđanja za ovaj rukometni Euro, na kojoj sada umjesto Hrvatske na mjestu navećeg razočaranja umjesto Hrvatske piše "Prognoza Rasmunsa Boysena".

POGLEDAJTE VIDEO: Pothvat Piplice za proučavati: Predivno postavljanje pravog majstora

 

Rukomet 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026
