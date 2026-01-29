Rukometni stručnjak koji je razbjesnio Hrvate 'pokrio se ušima', pogledajte što je napravio

Rasmus Boysen, rukometni stručnjak koji je razbjesnio hrvatske navijače prognozom da će Hrvatska biti razočaranje Europskog prvenstva, našao se na meti naših navijača nakon što su hrvatski rukometaši izborili polufinale Europskog prvenstva.

Javili su mu se brojni navijači na društvenim mrežama podsjećali ga na prognozu da će Hrvatska razočarati.

Boysen se nije povukao i ignorirao prizivke, već je mirno odgovarao. Tako je jednom navijaču koji ga je ironično pitao 'gdje je sada najveći hrvatski navijač’, odgovorio da je on navijač hrvatskog rukometa već 20 godina. Obećao je jednom navijaču da ga provokacije neće izbaciti iz takta, napisavši na hrvatskom:

'Hvala za motivaciju'

Boyes je u novoj objavi na društvenim mrežama objavio i izmijenjenu fotografiju svojih predviđanja za ovaj rukometni Euro, na kojoj sada umjesto Hrvatske na mjestu navećeg razočaranja umjesto Hrvatske piše "Prognoza Rasmunsa Boysena".

Fantastic fight from Croatia throughout the entire tournament. There is so much heart in that team!



I’m using this image (with a small change 😉) to motivate myself for future predictions 😀#handball pic.twitter.com/r3bZVF2ozT — Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) January 28, 2026

