Europski lider frapiran nakon sastanka s Trumpom: 'Traumatizirao ga je, on je opasan'

Slovački premijer Robert Fico priznao je prošli tjedan čelnicima Europske unije da je ostao šokiran stanjem uma američkog predsjednika Donalda Trumpa, objavio je Politico u srijedu.

Politico se poziva na pet europskih diplomata upoznatih s razgovorom kojeg su dvojica lidera vodila sredinom siječnja na Trumpovom imanju Mar-a-Lagu.

Dvojica diplomata kazali su da je Fico bio zabrinut zbog psihološkog stanja američkog predsjednika te je navodno iskoristio riječ "opasan" dok je opisivao kako mu je Trump djelovao.

'Bio je van pameti'

Fico je svoje doživljaje s europskim kolegama podijelio 22. siječnja u Bruxellesu, na marginama izvanrednog samita na kojem se raspravljalo o Trumpovim prijetnjama o zauzimanju Grenlanda, no svoje primjedbe iznio je tijekom neformalnog okupljanja nekolicine čelnika, a ne tijekom formalnog razgovora za okruglim stolom.

Iako nijedan od diplomata s kojim je Politico razgovarao nije bio izravno prisutan, pojedini lideri ubrzo su ih izvijestili o detaljima. "Činilo se da je Fico bio traumatiziran susretom. Rekao je da je Trump bio van pameti", rekao je jedan diplomat koji se poziva na riječi koje mu je prenio čelnik.

Robert Fico Foto: Zumapress.com/mega/the Mega Agency/profimedia

Međutim, svih pet sugovornika, od kojih četiri inače dolaze iz različitih vlada država članica EU-a, a peti je visoki dužnosnik Unije, kazalo je da ne znaju pojedinosti o tome što je Trump točno rekao slovačkom premijeru i izazvao takvu reakciju.

Bijela kuća: 'Lažne vijesti'

Treba istaknuti da je više osoba opovrglo da se odvilo išta neuobičajeno. Glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly glasine je nazvala apsolutno i potpuno lažnim vijestima i ocijenila da je sastanak u Mar-a-Lagu bio pozitivan i produktivan.

Visoki dužnosnik administracije koji je osobno sudjelovao na sastanku dijeli njezino mišljenje. Ističe da je susret bio ugodan i uobičajen te da se ne može sjetiti nikakvih neugodnih trenutaka. Ficovi glasnogovornici pak nisu odgovorili na višestruke upite za komentar.

Podsjetimo, Ficove navodne izjave posebno su značajne jer je riječ o jednom od najvećih europskih zagovaratelja Trumpa. Javno podržava njegova stajališta o slabostima Europe, a jednom prilikom Amerikancima je poručio da njihov predsjednik Europi čini veliku uslugu. Čak i nakon spomenutog sastanka u Mar-a-Lagu na Facebooku je objavio video u kojem je nahvalio Trumpov pristup po pitanju rata u Ukrajini.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte prepucavanje vladajućih i oporbe oko Trumpova Odbora za mir