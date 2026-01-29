FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STRAVIČNE OZLJEDE /

U kući kod Trogira pronađen muškarac s teškim opeklinama, očevid je u tijeku

U kući kod Trogira pronađen muškarac s teškim opeklinama, očevid je u tijeku
×
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske izvijestili su javnost da je u srijedu u poslijepodnevnim satima na širem trogirskom području u kući je ozlijeđen muškarac koji je zadobio opekline

29.1.2026.
13:00
danas.hr
Zeljko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske izvijestili su javnost da je u srijedu u poslijepodnevnim satima na širem trogirskom području u kući ozlijeđen muškarac koji je zadobio opekline.

"Odveden je na pružanje liječničke pomoći i zadržan je u bolnici na daljnjem liječenju.

S obzirom da radi karaktera i težine nastalih ozljeda nije bilo moguće obaviti razgovor s ozlijeđenim muškarcem, obavit će se očevid i se sve potrebne radnje kako bi se utvrdio način nastanka ozljeda", navodi se u priopćenju splitske policije.

POGLEDAJTE VIDEO: Ni rotirke ne prolaze, kad se oni parkiraju: Bolnica ide u obračun s drskim vozačima!

PolicijaSplitKbc SplitOpeklineTrogir
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STRAVIČNE OZLJEDE /
U kući kod Trogira pronađen muškarac s teškim opeklinama, očevid je u tijeku