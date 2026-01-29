U kući kod Trogira pronađen muškarac s teškim opeklinama, očevid je u tijeku
Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske izvijestili su javnost da je u srijedu u poslijepodnevnim satima na širem trogirskom području u kući ozlijeđen muškarac koji je zadobio opekline.
"Odveden je na pružanje liječničke pomoći i zadržan je u bolnici na daljnjem liječenju.
S obzirom da radi karaktera i težine nastalih ozljeda nije bilo moguće obaviti razgovor s ozlijeđenim muškarcem, obavit će se očevid i se sve potrebne radnje kako bi se utvrdio način nastanka ozljeda", navodi se u priopćenju splitske policije.
