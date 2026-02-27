Na Kubi poginuo i Amerikanac: Cure detalji incidenta s gliserom

Najmanje jedan američki državljanin je poginuo, a drugi je ranjen u incidentu s gliserom koji je rezultirao pucnjavom s kubanskim vlastima, rekao je neimenovani američki dužnosnik za CNN, referirajući se na incident u nedjelju u kojem su kubanske vlasti tvrdile da su poginule četiri osobe.

Ranjeni američki državljanin prima liječničku pomoć na Kubi, rekao je dužnosnik. Treća osoba na brodu imala je K-1 vizu, poznatu i kao "viza za zaručnika", a moguće da su i ostali putnici bili legalni stanovnici SAD-a, ali to još nije potvrđeno.

Američki dužnosnik rekao je za CNN da vlasnik glisera tvrdi da je jedan od njegovih zaposlenika ukrao plovilo.

Kubanske vlasti prethodno su priopćile da su četiri osobe ubijene, a šest drugih ranjeno nakon što je gliser registriran na Floridi pokušao ući u kubanske vode i otvorio vatru na graničare, što je dovelo do obračuna. Sva četvorica mrtvih bili su članovi posade glisera, a šest drugih članova posade je ozlijeđeno, priopćilo je kubansko Ministarstvo vanjskih poslova u jučerašnjem priopćenju, dodajući da je ranjen i zapovjednik broda kubanske granične patrole.

Kubanci u kontaktu sa SAD-om

Od početka incidenta, kubanske vlasti "bile su u kontaktu" sa "svojim američkim kolegama, uključujući State Department i Obalnu stražu", rekao je u četvrtak zamjenik kubanskog ministra vanjskih poslova Carlos Fernandez de Cossio.

"Vlasti američke vlade izrazile su spremnost za suradnju u razjašnjavanju ovih žalosnih događaja", rekao je novinarima.

Havana, koja je u četvrtak objavila potpuni popis imena osumnjičenih za sudjelovanje u operaciji, naznačila je da su članovi naoružane skupine bili kubanski državljani s prebivalištem u Sjedinjenim Državama. Kubanski državljani ne gube državljanstvo, čak i ako su stekli drugo.

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da američko veleposlanstvo u Havani radi na tome da dobije pristup ljudima u gliseru.

