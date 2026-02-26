Rusi pobjesnili na Ameriku: 'Agresivna provokacija, žele izazvati sukob!'

Rusija je u četvrtak rekla da je incident s gliserom s Floride kod kubanskih obala bila "agresivna provokacija" SAD-a čiji je cilj eskalacija situacije i izazivanja sukoba, objavila je agencija TASS.

Kubanske snage u srijedu su ubile su četvero a ranile šest ljudi koji su uplovili u kubanske vode na gliseru registriranom na Floridi i otvorile vatru na kubansku patrolu, rekla je vlada u Havani, u vrijeme visokih napetosti sa SAD-om.

Pojačane napetosti

"Ovo je agresivna provokacija Sjedinjenih Država čiji je cilj eskalacija stanja i izazivanje sukoba", rekla je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.

Sve četiri poginule osobe bile su na gliseru registriranom na Floridi, a još šest osoba s glisera je ranjeno, priopćila je Kuba. Osim toga, kubanski zapovjednik graničnog patrolnog broda je ranjen, dodala je.

Incident se dogodio usred pojačanih napetosti između Kube i Sjedinjenih Država koje su blokirale gotovo sve pošiljke nafte na otok, povećavajući pritisak na komunističku vladu.

Kuba osudila pokušaj infiltracije u 'terorističke svrhe'

Kuba je osudila pokušaj infiltracije za koji kaže da je imao "terorističke svrhe". Havana je izjavila da je plovilo prevozilo Kubance s prebivalištem u Sjedinjenim Državama.

"Utvrđeno je da je neutralizirani gliser, registriran na Floridi pod brojem FL7726SH, prevozio deset naoružanih osoba koje su, prema preliminarnim izjavama pritvorenika, namjeravale infiltrirati se na Kubu u terorističke svrhe", priopćilo je kubansko ministarstvo unutarnjih poslova. "Zaplijenjene su jurišne puške, pištolji, eksplozivne naprave domaće izrade (Molotovljevi kokteli), panciri, teleskopski nišani i maskirne uniforme", dodaje se u priopćenju.

Članovi naoružane skupine su "Kubanci koji žive u Sjedinjenim Državama" i "većina njih ima poznatu povijest kriminalnih i nasilnih aktivnosti", izjavilo je ministarstvo unutarnjih poslova. Dvoje ranjenih "nalazi se na nacionalnom popisu pojedinaca i subjekata koji su (...) bili predmet kaznenih istraga i koje traže kubanske vlasti", dodaje se.

Kubanske vlasti također su naznačile da je jedan Kubanac "poslan iz Sjedinjenih Država da primi infiltriranu naoružanu skupinu uhićen na kubanskom tlu" i priznao svoje postupke. Prema kubanskim vlastima, s plovila su ispaljeni hici na kubanske službe koje su se približavale kako bi ga identificirale, ranivši kapetana broda.

Rubio: Čekamo više informacija

Ovaj incident pomno se prati u Sjedinjenim Državama. Državni tajnik Marco Rubio, i sam kubanskog podrijetla, rekao je da će SAD, kada prikupi više informacija, "odgovoriti u skladu s tim".

Odnosi između Kube i Sjedinjenih Država zategnuti su od hvatanja venezuelskog predsjednika Nicolása Madura početkom siječnja i zaustavljanja, pod pritiskom Washingtona, isporuka nafte Kubi iz Venezuele.

