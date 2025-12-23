Kerum u zatvoru za Božić, smješten u 'ženski' dio? 'Pitao je može li počastiti sve pečenjem'

Bivši splitski gradonačelnik i predsjednik stranke HGS-a Željko Kerum božićne blagdane će provesti iza rešetaka nakon što je Visoki prekršajni sud u Zagrebu odbio njegovu žalbu na rješenje Prekršajnog suda o dva tjedna zadržavanju u zatvoru na Bilicama zbog niza prometnih prekršaja, prenosi Dalmacija Danas.

Kerumu, čini se, nije preteško pao boravak iza rešetaka gdje ostaje do idućeg tjedna, te se već raspitivao može li počastiti sve u zatvoru "pečenjem za Božić".

Lokalni portal također neslužbeno doznaje da Kerum nije smješten među običnom populacijom, nego u izdvojeni, takozvani "ženski" dio zatvora. Novu godinu bi, ipak, trebao provesti na slobodi jer kaznu izdržava do 29. prosinca.

Kerum je u splitskom zatvoru završio nakon što je 12. prosinca izazvao lakšu prometnu pa pobjegao s mjesta nesreće i pokušao nagovoriti rođaka njegove supruge da preuzme krivicu. Uz sve to, otkriveno je da je vozio bez važeće vozačke dozvole koja mu je oduzeta zbog ranijih prekršaja i previše kaznenih bodova.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Svi njegovi prometni grijesi

Izlazeći s parkinga, svojim Audijem je udario u bok Mazde u kojem su se nalazile dvije djevojke koje su prolazile glavnom ulicom.

Policija je potvrdila da je bivši prvi čovjek Splita napustio mjesto nezgode te posla poznanika da kaže da je on bio za volanom, a ne Kerum.

No, policija u tu verziju priče nije povjerovala te je krenula u potragu za Kerumom. On im se javio u subotu kazavši da ima zdravstvenih problema i da će doći sutradan u postaju. Tamo se pojavio tek prekosutra, a onda je priveden.

Zbog izazivanja prometne nesreće sa, nasreću, samo materijalnom štetom kažnjen je sa 260 eura, zbog napuštanja nesreće sankcioniran je s 800 eura, dok je s 15 dana zatvora kažnjen jer je vozio iako mu je vozačka dozvola oduzeta sve do sredine 2026. godine.

Njegova supruga Fani otkrila je da Kerum ima svog vozača na plaći zbog čega ju je ova situacija posebno naljutila.

On je na sudu priznao krivnju i poručio da je u trenutku nesreće dobio poruku i da je morao negdje stići. Osim toga naveo je da nije bio skoncentriran i da zna da nije smio voziti.

Ovo Kerumu nije prva nesreća. Ranije ove godine kažnjen je s 1500 eura zbog prometne nesreće na autocesti, a u lipnju 2021. je bio pod dvostrukim šestomjesečnim zabranama vožnje.

POGLEDAJTE VIDEO: Splićani o Kerumovom 'Božiću u zatvoru': 'Hvala Bogu da je završija, smršat će dva tri deka...'