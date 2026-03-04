FREEMAIL
JAKO JEFTINO /

SAD u napadu na Iran koristio novo oružje: Pentagon iznenadio potezom

SAD u napadu na Iran koristio novo oružje: Pentagon iznenadio potezom
Foto: Profimedia/Ilustracija

Košta oko 35.000 dolara po komadu, što je znatno jeftinije od drona MQ-9 Reaper, koji stoji između 20 do 40 milijuna dolara, iako je znatno sofisticiraniji i moguće ga je upotrijebiti više puta

4.3.2026.
11:54
Erik Sečić
Profimedia/Ilustracija
Sjedinjene Američke Države uspješno su u Iranu upotrijebile niskobudžetni samoubilački dron, i to samo osam mjeseci nakon što je predstavljen u Pentagonu, objavio je u utorak Reuters

Riječ je o niskobudžetnom bespilotnom borbenom napadnom sustavu (LUCAS), kojeg proizvodi tvrtka SpektreWorks iz Arizone. 

CENTCOM, američko zapovjedništvo odgovorno za vojne i sigurnosne aktivnosti na Bliskom istoku i okolnim područjima, istaknulo je da je LUCAS modeliran prema iranskim sustavima Šahed, koje je Rusija upotrebljavala u ratu protiv Ukrajine. 

Košta oko 35.000 dolara 

LUCAS koristi otvorenu arhitekturu zbog koje može nositi različite terete i komunikacijske sustave. Može služiti za napade ili kao ciljni dron, a lansira se s tla ili s kamiona. Košta oko 35.000 dolara po komadu, što je znatno jeftinije od drona MQ-9 Reaper, koji stoji između 20 do 40 milijuna dolara, iako je znatno sofisticiraniji i moguće ga je upotrijebiti više puta. 

Brza uporaba drona LUCAS označava odmak od tradicionalnih rokova nabave Pentagona - uobičajeno je da prođu godine od početnog razvoja do operativne primjene.

Vojni dužnosnici naveli su da su rokovi kraći zbog činjenice da su dosta naučili promatranjem rata u Ukrajini, u kojem su obje strane koristile tisuće niskobudžetnih bespilotnih sustava. 

POGLEDAJTE VIDEO: Iranci u Hrvatskoj slave rat: 'Trebat će 30 godina da se izgradi što je uništeno'

