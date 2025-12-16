Fani izribala Keruma: 'Ima šofera koji ga vozi, ovo je bilo nepotrebno...'

Fani Kerum komentirala je situaciju u kojoj je njezin suprug, Željko Kerum, završio u zatvoru na Bilicama zbog prometne koju je izazvao kraj svog hotela Corner u Splitu.

"Nije trebalo do toga doći, došlo je i gotovo sad... Ne bih puno išla u širinu. Ovo je bilo nepotrebno. Bio je bez vozačke i samim tim nije smio biti za volanom. Ima osobnog šofera na plaći koji ga vozi. Materijalna šteta je tisuću eura, curi se nije ništa dogodilo. No to ne pravda činjenicu da je bez vozačke i da je sjeo za volan. Nosit će se s posljedicama, tako je kako je", rekla je uzrujana Fani za Slobodnu Dalmaciju.

"Kako ću se osjećat, imam troje malodobne djece i tinejdžera koji idu u školu", dodaje.

'Momentalno sam podivljala...'

Nije bila suprugu u posjet i zasad ne planira. "Mislim da čak i neću, ali vidit ću. Nisam ljuta nego eto... Ljuta sam bila prvi tren, normalno da sam podivljala momentalno, ali sad više nisam ljuta. Mislila sam da do ovoga doći neće, ali eto došlo je", rekla je Fani Kerum.

Željko Kerum je na sudu priznao krivnju i izjavio kako je dobio poruku i da je morao ići. Da nije bio skoncentriran kao i da zna da nije smio voziti.

Žao mu je zbog svega. Kerum bi u zatvoru trebao biti do 29. prosinca do 10 sati ujutro.

Zaredao prekršaje

Policija ga je privela zbog prometne nesreće koja se dogodila u petak u ranim popodnevnim satima na Mažuranićevom šetalištu kraj njegovog hotela Corner. Nije pazio kod uključivanja u promet pa je Audijem riječkih registracija udario u Mazdu kojom je upravljala vozačica. To je bio prvi prekršaj.

Drugi je bio taj da je napustio mjesto nesreće premda nije potpisao izvješće o nesreći, a treći da uopće nije ni smio voziti jer zbog ranijih prekršaja u prometu i 13 negativnih bodova ne može tražiti novu vozačku dozvolu dvije godine. Zabrana upravljanja na snazi je od svibnja 2024. do svibnja 2026., piše Dalmatinski portal.

U ponedjeljak je nakon privođenja donesena nepravomoćna presuda. Za prvi prekršaj Kerum je kažnjen s 260 eura, za drugi s 800 eura te za treći, najozbiljniji, s 15 dana zatvora. Zadržavanje na Bilicama mu je određeno zbog bojazni da bi na slobodi mogao počiniti nove prekršaje.

