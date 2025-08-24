Večer nokauta u Budimpešti! 48-godišnjak nije uspio, a Srbin napravio nešto što se rijetko viđa

Borilački spektakl HELL Boxing Kings vratio se s novim uzbudljivim izdanjem! Na programu je bilo čak devet atraktivnih mečeva, a gledatelji su gledali vrhunski profesionalne boksače, europske medaljaše i popularne zvijezde.

Treći meč donio je obračun između Srbina Gorana Sučevića i olimpijca iz Slovačke Andráša „Bandija“ Csemeza. Utom meč nekoliko puta je Csemez rušio Sučevića, ali ono što je na kraju presudilo je za mnoge nesportski potez Mađara koji je kada mu je Srbin želio pružiti ruku krenuo u napad i nokautirao ga.

Pobjedu je odnio i Lazar Dimitrov koji je pokazao klasu i brzinu rada ruku.

Uslijedile su pobjede veliki talent Csiki, te Kovács koji slovi za jednog od najvećeg potencijala.

Uoči glavne borbe večeri svoju raskoš pokazali su i Bence te Bacskai.

U glavnoj borbi večeri koja se odvila u četiri runde po dvije minute između MMA borca Borárosa „Punisher“ Gábora i legende hrvanja i olimpijskog osvajača Bárdosija Sándora. Dva potpuno različita svijeta...

Pobjedu je odnio Boraros koji je već u prvoj rundi poslao u knock down protivnika.

