Cro Cop u emotivnoj objavi: ‘Ovaj čovjek je promijenio moj život!’

Legendarni hrvatski borac Mirko Filipović Cro Cop na Facebooku je objavio emotivan tekst u spomen Dragutinu Prkačinu, osobi koja mu je, kako kaže, obilježila djetinjstvo i s kojom je dijelio brojne uspomene.

"Prošli tjedan oprostio sam se od legende koju poznajem doslovno od dana kad sam se rodio", započeo je Filipović, prisjetivši se anegdota iz prošlosti.

Još kao beba, prisjeća se, kući su ga iz bolnice vozili upravo Drago i njegova supruga, jer mu je otac bio ozlijeđen. Taj trenutak bio je tek početak dugog prijateljstva i niza priča koje Filipović danas čuva kao dragocjenu uspomenu.

"Riječ legenda danas se koristi olako, ali Drago je to zaista bio", napisao je Cro Cop, pa opisao kako je Prkačin sedamdesetih godina bio sinonim za luksuz i stil – prvi čovjek u kraju koji je vozio Porsche i Audi 100 u vrijeme kad su mnogi imali samo bicikl.

Drago je radio na INA-inoj benzinskoj crpki i, kako Mirko kaže, znao zarađivati novac o kojem su drugi mogli samo sanjati. "Bilo je to vrijeme kad su plaće bile 300-500 maraka, a on bi u jednoj smjeni znao zaraditi nekoliko tisuća", napisao je.

Prisjetio se i brojnih zgoda, od vožnji u Porscheu kad je bio dječak, do smiješnih trenutaka tijekom putovanja na njegove borbe. Jedna od anegdota koje pamti dogodila se u Japanu, kad Drago nije znao da u hotelskoj sobi treba ubaciti karticu kako bi uključio struju.

"Falit će mi naš Drago, kartanja i šale. Mogao bih knjigu napisati o svemu što smo prošli, ali jedno znam – nikad ga neću zaboraviti", zaključio je Filipović.

