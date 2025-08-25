Slavni boksač pušten iz zatvora i čeka suđenje: Osumnjičen je za strašne stvari

Meksički boksač Julio Cesar Chavez Jr. pušten je iz zatvora na sjeveru Meksika dok čeka suđenje za navodne veze s narko-kartelima nakon deportacije iz Sjedinjenih Država, rekao je njegov odvjetnik lokalnim medijima.

Njegovo puštanje na slobodu dolazi dan nakon saslušanja u sjevernom gradu Hermosillu u saveznoj državi Sonora, na kojem je sudac presudio da 39-godišnji bivši prvak može nastaviti svoj pravni postupak iz pritvora, nakon što je uhićen prošli tjedan. Meksički medij La Jornada izvijestio je da je Chavez Jr. kod kuće sa svojom obitelji, pozivajući se na izjavu njegovog odvjetnika Rubena Fernanda Beniteza.U odvojenom intervjuu za lokalne vijesti kasno u subotu, Benitez je također rekao da tužiteljima nedostaju dokazi koji bi potkrijepili optužbe.

Chavez Jr., 39-godišnji sin legendarnog bivšeg svjetskog prvaka u boksu Julija Cesara Chaveza, pritvoren je od strane američkih imigracijskih vlasti u srpnju, nedugo nakon što je izgubio u rasprodanom meču od američkog influencera Jakea Paula. Meksički tužitelji tvrde da je djelovao kao poslušnik moćnog kartela Sinaloa, kojeg je Washington ranije ove godine označio terorističkom organizacijom.

@DHSgov deportó a Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos conforme a la justicia de su país. Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de… pic.twitter.com/q3NdKcNnAv — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 19, 2025

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum prethodno je izjavila da očekuje da će se Chavez Jr. suočiti s optužbama za trgovinu oružjem i organizirani kriminal te da tužitelji rade na slučaju.

