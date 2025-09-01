Malo stoke, a zvijeri sve više: Krave i stočari u šoku zbog napada vukova

UŽAS NA JUGU LIKE /

Na krajnjem jugu Like vukovi su ponovno napravili krvavi pir. Kroz 24 sata nekoliko su puta napali krave na ograđenom pašnjaku i stočarima nanijeli veliku štetu. Uzgajivači su očajni jer se napadi događaju svaki tjedan, a često ne mogu pronaći ni sve potrebne dijelove životinja kako bi dobili nadoknadu štete.

Nakon što su dva dana lutale planinom prestrašene napadom vukova ove krave vraćaju se svome krdu i mukanjem se pozdravljaju.

"Ova je baš juničica naklana između buta. Već se počelo inficirati, počeli su i crvi", kaže stočar iz Zrmanja Vrela Anto Mrkonja. "Ostatak krda od 70-ak krava ne jede jer je još u strahu napada vukova koji su se dogodili prekjučer. Zaklano je dvoje teladi, dvi krave su naklane, pet teladi naklano i dvoje teladi mi je nestalo. Ukupno 11 komada. Ugrubo šteta je nekih 8-9 iljada eura", kaže.

Anto krave uzgaja s bratom Zoranom i zadnjih 6 godina njihove obitelji žive od toga, a u tom periodu vukovi su im odnijeli oko 120 goveda! Uz zaklane životinje računaju i one čije ozlijede na prvi pogled ne izgledaju preteške.