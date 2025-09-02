Provjerili smo kako teku pripreme za školu: 'Sve kupuju u zadnji tren'

Od koljevke pa do groba, najljepše je đačko doba - ili ipak ne?

Učenik Marin kojeg smo sreli u trgovini za školski pribor kaže nam da mu je dosta stresno ustajati u sedam sati ujutro: "Onda si cijeli dan umoran, ali pozitivno kod toga je što rano zaspeš", komentira Marin.

Roko i Luka s mamom su stigli iz Bibinja i razgledavaju ponudu za školsku godinu.

Luka nam kaže kako njega najviše stresiraju lektira i domaći, a brat Roko kaže: "Idemo u novi razred, u peti ćemo sad i onda ćemo mijenjat učiteljice i razrede druge učionice".

Nama naizgled male brige, njima mogu biti itekako velike. Noemi Jelušić i Ema Kožul kreću u šesti razred koji nosi još veća očekivanja.

Emu brine što će se taj razred bodovati za srednju školu, a možda će imati i nacionalni ispit za srednju školu, dok nam Noemi priča kako je cijelo ljeto učila svaki tjedan jedan predmet i pripremala se za školu.

Priprema za školu ne pada lako ni roditeljima.

Majka dvojice dječaka, Antonija Mikulić iz Bibinja komentira: "Svake godine je sve skuplje i skuplje i životni standard je sve skuplji. Nije lako, ali opet izdvoji se. Mi malo i guštamo u tome. Knjige će dobiti gratis,a to puno olakšava roditeljima".

Knjižara u zagrebačkom trgovačkom centru koju vodi Domeniko Sutlović, ovih je dana vrlo prometna.

Domeniko kaže da se najveća navala očekuje u vikendu pred školu: "Ne kupuje se više standardna olovka i kemijska, to mora biti lijepo, rozo, sjajno, s motivima u obliku figurica i onda djeca kad to vide naravno idu za tim i roditelji popuštaju".

Nešto jednostavno - kao odabir novih bilježnica, kod djece gradi osjećaj samostalnosti, kaže nam psihologinja Ida Juranić. Preostalih sedam dana do početka škole idealno je vrijeme za postupni prijelaz iz igre u radne navike.

"Dobro bi bilo da već imaju određeno vrijeme spavanja, kako će biti kad će krenuti u školu, zato da se rutina već počne stvarati. I dobro je da se bude ujutro u vrijeme kad trebaju ići u školu.

Za prvašiće, savjetovala bih roditelje da se s njima prošeću do škole, da znaju kuda iduu - jer predvidljivost smanjuje anksioznost.

Ono što im je emocionalno najzahtjevnije je to što ih se procjenjuje. To može izazivati različite emocionalne reakcije i strah i tugu i ljutnju i preveliko uzbuđenje. Želimo im reći da je to sve normalno i da smo to svi mi prošli već", zaključuje psihologinja Ida Juranić.

A tijelo i um su itekako povezani pa je cilj, pred školsku godinu, ojačati dječji imunitet - obogatiti prehranu zdravim nutrijentima.

Nutricionistica Karmen Matković Melki poručuje da uvijek mora dominirati sezonalnost i jednostavnost u meniju:

"Djeca moraju vidjeti da sve to i odrasli jedu. Ako oni to ne vide, ako im poslužujete kiseli kupus, zeleno lisnato povrće, gljive, nešto što nisu vidjeli vas da jedu nemojte očekivati da će oni to jesti".

Ako dijete jede puno pekarskih proizvoda, slatkiša i grickalica, neće moći imati ni dobre školske rezultate, upozorava Matković Melki: "Oni su naglo dobili visoku koncentraciju šećera u krvi. Međutim, jako brzo ta energija padne, a očekuje se da će pisati zadaću, učiti i ići na trening.

S padom energije odmah vide pad koncentracije. Dijete vrluda s mislima, sa silinom podataka s kojom mora baratati i pisati zadaću".

A zadaće će lakše pisati uz zdrave obroke i navike.