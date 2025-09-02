Nestabilno vrijeme pred nama: Metereologinja otkriva kad možemo očekivati povratak sunca

U našoj blizini će se premještati hladna fronta uz koju će biti nestabilno, osobito na sjevernom Jadranu i u gorju.

Prijepodne u unutrašnjosti barem djelomice sunčano, u Dalmaciji i uglavnom vedro, a na Kvarneru i u Gorskom kotaru će biti promjenjivo s kišom ili pljuskovima, lokalno i izraženim. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, na moru umjereno i jako jugo, a jutarnja temperatura na kopnu od 13 do 16, a uz obalu između 18 i 21 stupanj.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima barem djelomice sunčano, ali neće biti sasvim stabilno pa je predvečer i navečer uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura oko 27, 28 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, zatim je navečer i u noći na srijedu moguća kiša ili pljuskovi, lokalno i izraženi. Uz južinu vruće i sparno - temperatura će biti oko 29, 30 stupnjeva.

U Dalmaciji veći dio dana pretežno sunčano, ali poslijepodne neće biti sasvim stabilno pa je uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak, osobito u unutrašnjosti u noći na srijedu. Puhat će umjereno do jako jugo, a temperatura oko 28 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenjivo s kišom ili pljuskovima, moguće i poneko jače nevrijeme pa je na snazi i žuto upozorenje meteoalarma DHMZ-a. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, na moru i jugo, ponegdje i jako, a temperatura između 22 i 27 stupnjeva.

Idućih dana

Još u srijedu nestabilno s kišom i pljuskovima, u noći lokalno i izraženim, a zatim će ih popodne biti češće na istoku zemlje, dok će se na zapadu razvedravati. Rijetko će i u nastavku tjedna biti kraćih pljuskova, izglednije u noći na subotu. Od četvrtka je ujutro moguća magla, osobito po kotlinama i uz rijeke, a danju će biti većinom sunčano.

Pljuskovi su u srijedu izgledniji u Dalmaciji, a zatim će drugi dio tjedna biti većinom sunčano, često i sasvim vedro. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, u petak navečer prolazno okreće na buru, ponegdje i jaku. Noći će biti tople, a dani vrući, ali sada je to već ona ugodnija slika ljeta, maksimalci će biti oko 30 stupnjeva.