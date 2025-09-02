Jako nevrijeme pokosilo Novigrad, razgovarali smo s gradonačelnikom: 'Još ispumpavamo vodu'

POTOP U ISTRI /

Snažno nevrijeme praćeno kišom, grmljavinom i jakim vjetrom, u kratkom vremenu donijelo je ekstremne oborine u sjeverozapadnoj Istri. Najviše kiše palo je na području Umaga, više od 100 litara po četvornom metru. Zbog velike količine oborina - automobili su zapeli na cestama, stvarale su se bujice, poplavljeni su podrumi i prizemlja kuća i objekata. U samo dva sata zabilježeno je i gotovo dvije tisuće udara munja.

U Novigradu je poplavljen dječji vrtić, osnovna škola, ali i sportska dvorana. Mnogi građani su, uz interventne službe - pomagali sanirati štetu. Vatrogasci su od ranog jutra na terenu, a broj intervencija premašuje 180.

Gradonačelnik Novigrada, Anteo Milos potvrdio nam je da se ispumpava voda u hotelu u kojem se nalazi oko 650 do 700 ljudi. "Trenutno još ispumpavamo vodu, tj. naši vatrogasci ispumpavaju vodu u hotelu, na dvije lokacije. Kuhinja je poplavila, kotlovnica i trafostanica. U hotelu se trenutno nalazi oko 650 do 700 ljudi. Radi se još na ispumpavanju dijela vode iz kotlovnice u sportskoj dvorani, dječji vrtić je saniran.

Sutra će biti još obavljena dezinfekcija i prekosutra nastavljamo normalno s radom. Sutra normalno radi i Dom umirovljenika. Spriječen je daljnji prodor vode. Sanirani su prostori i svi štićenici su apsolutno bili cijelo vrijeme na sigurnom", kazao je gradonačelnik. Više doznajte u javljanju Maje Brkljača.