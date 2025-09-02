U dva sata 2000 udara munja, strahovito nevrijeme pogodilo je Istru: Evo kakvo je stanje na terenu

Snažno nevrijeme praćeno kišom, grmljavinom i jakim vjetrom, u kratkom vremenu donijelo je ekstremne oborine u sjeverozapadnoj Istri.

Najviše kiše palo je na području Umaga, više od 100 litara po četvornom metru. Zbog velike količine oborina - automobili su zapeli na cestama, stvarale su se bujice, poplavljeni su podrumi i prizemlja kuća i objekata. U samo dva sata zabilježeno je i gotovo dvije tisuće udara munja.

U Novigradu je poplavljen dječji vrtić, osnovna škola, ali i sportska dvorana. Mnogi građani su, uz interventne službe - pomagali sanirati štetu. Vatrogasci su od ranog jutra na terenu, a broj intervencija premašuje 180.

"Radili smo normalno u uredu i odjednom je počela kiša. Voda je počela nadirati najprije s gornje strane gdje se nalazi vrtić, zatim iz vrtića je voda prošla pokraj sportske dvorane, kroz hodnik stiglo je do svih prostorija. Učionica, blagovaonica, višenamjenski prostor", kazala je Aleksandra Krt, zamjenica ravnatelja OŠ Rivarela Novigrad.

Vlasnica kozmetičkog salona opisala je potop koji je doživjela u ovom gradu. "Potopljeni su nam svi poslovni prostori - kozmetički, frizerski, fitness - voda je bila do koljena. Čekali smo da se to drenira, srećom da su se ljudi odmah odzvali, došli su nam pomoći, trebalo je brzo dignut što se to da spasiti od elektronike", kazala je Jadranka Radišić.

Stanje na terenu

Gradonačelnik Novigrada, Anteo Milos potvrdio nam je da se ispumpava voda u hotelu u kojem se nalazi oko 650 do 700 ljudi. "Trenutno još ispumpavamo vodu, tj. naši vatrogasci ispumpavaju vodu u hotelu, na dvije lokacije. Kuhinja je poplavila, kotlovnica i trafostanica. U hotelu se trenutno nalazi oko 650 do 700 ljudi. Radi se još na ispumpavanju dijela vode iz kotlovnice u sportskoj dvorani, dječji vrtić je saniran.

Sutra će biti još obavljena dezinfekcija i prekosutra nastavljamo normalno s radom. Sutra normalno radi i Dom umirovljenika. Spriječen je daljnji prodor vode. Sanirani su prostori i svi štićenici su apsolutno bili cijelo vrijeme na sigurnom", kazao je gradonačelnik.

Milos objašnjava kako je riječ o bujičnom toku koji je potekao iz šuma iznad grada. "To je jedan bučni tok koji dolazi iz ovih šuma gore koje vidite mi zovemo, to je 'Šuma ruža'... Dakle s nekih poljoprivrednih područja i voda se slijeva jednostavno prema moru. More prima određenu količinu vode. Zemlja, nažalost, ovaj put nije uspjela primiti jer je bilo iznimno velikih oborina i proteklih tjedan, tako da je zemlja bila saturirana sa vodom i voda je površinski krenula prema svim stambenim naseljima unutar grada, tako da imamo jako velike štete."

Štete su posvuda, kaže Milos. "U svim dijelovima grada, pa i šire na u okolnim područjima općine Brtonigla, Umag, Buje, znači cijelo to područje jutros bilo pogođeno izuzetno jakom kišom koja je u sat vremena pala oko 100 litara kiše po četvornom metru.

Poplava je stigla u vrijeme berbe grožđa, ali i maslinari bi mogli biti na udaru. "Štete će biti sigurno u vinogradima jer je, pogotovo na nekim pozicijama voda je prekrila grozdove, prekrila je skoro cijele trsove. Koliko je bilo vode znači metar i pol dva metra vode. I tu će šteta biti izuzetno velika. Za maslinare mislim da neće biti problema. Berba kreće tek za mjesec dana i tu će se stvari sanirati", zaključuje Milos.