Andrej Plenković izlazi pred novinare: Pratite njegove izjave

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak boravi u posjetu Osječko-baranjskoj županiji.

Plenković se u Osijeku u 9.30 sati sastao s osječko-baranjskom županicom Natašom Tramišak i gradonačelnikom Osijeka Ivanom Radićem, a potom je sudjelovao na svečanom obilježavanju završetka projekta izgradnje i početka rada u novoj zgradi I. gimnazije Osijek.

Oko 12.40 sati u Belom Manastiru sastao se sa saborskim zastupnikom Robertom Jankovicsem i izvršnim predsjedništvom Demokratske zajednice Mađara Hrvatske, a potom je sudjelovao na svečanom obilježavanju završetka izgradnje koridora VC autoceste A5. Nakon završetka svečanosti, Plenković će dati izjavu za medije.

