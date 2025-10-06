Nestala žena spašena iz hladne rijeke: Uočio ju prolaznik, iz Dobre ju izvukao HGSS
U akciju je krenulo 18 spašavatelja s četiri vozila te bespilotnom letjelicom
Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) izvukli su iz hladne rijeke ženu koja je nestala u nedjelju u Moravicama.
Nestanak je prijavljen u popodnevnim satima, a na poziv policije iz Vrbovskog pripadnici HGSS-a Delnice izašli su na teren malo iza 21 sat.
U akciju je krenulo 18 spašavatelja s četiri vozila te bespilotnom letjelicom.
Nekoliko minuta prije ponoći, jedan je mještanin uočio nestalu ženu u teškom stanju u rijeci Dobri na nepristupačnom terenu.
HGSS-ovci su je izvukli iz hladne rijeke te zbrinuli i predali timu hitne medicinske pomoći.
