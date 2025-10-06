SRETAN KRAJ POTRAGE /

Nestala žena spašena iz hladne rijeke: Uočio ju prolaznik, iz Dobre ju izvukao HGSS

Nestala žena spašena iz hladne rijeke: Uočio ju prolaznik, iz Dobre ju izvukao HGSS
Foto: Hgss/pixsell

U akciju je krenulo 18 spašavatelja s četiri vozila te bespilotnom letjelicom

6.10.2025.
10:36
Dunja Stanković
Hgss/pixsell
Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) izvukli su iz hladne rijeke ženu koja je nestala u nedjelju u Moravicama.

Nestanak je prijavljen u popodnevnim satima, a na poziv policije iz Vrbovskog pripadnici HGSS-a Delnice izašli su na teren malo iza 21 sat. 

Nestala žena spašena iz hladne rijeke: Uočio ju prolaznik, iz Dobre ju izvukao HGSS
Foto: Hgss/pixsell
Nestala žena spašena iz hladne rijeke: Uočio ju prolaznik, iz Dobre ju izvukao HGSS
Foto: Hgss/pixsell
Nestala žena spašena iz hladne rijeke: Uočio ju prolaznik, iz Dobre ju izvukao HGSS
Foto: Hgss/pixsell

U akciju je krenulo 18 spašavatelja s četiri vozila te bespilotnom letjelicom. 

Nekoliko minuta prije ponoći, jedan je mještanin uočio nestalu ženu u teškom stanju u rijeci Dobri na nepristupačnom terenu. 

HGSS-ovci su je izvukli iz hladne rijeke te zbrinuli i predali timu hitne medicinske pomoći.

Nestala žena spašena iz hladne rijeke: Uočio ju prolaznik, iz Dobre ju izvukao HGSS
Foto: Hgss/pixsell
Nestala žena spašena iz hladne rijeke: Uočio ju prolaznik, iz Dobre ju izvukao HGSS
Foto: Hgss/pixsell

SRETAN KRAJ POTRAGE /
Nestala žena spašena iz hladne rijeke: Uočio ju prolaznik, iz Dobre ju izvukao HGSS