Nestala žena spašena iz hladne rijeke: Uočio ju prolaznik, iz Dobre ju izvukao HGSS

Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) izvukli su iz hladne rijeke ženu koja je nestala u nedjelju u Moravicama.

Nestanak je prijavljen u popodnevnim satima, a na poziv policije iz Vrbovskog pripadnici HGSS-a Delnice izašli su na teren malo iza 21 sat.

Foto: Hgss/pixsell

Foto: Hgss/pixsell

Foto: Hgss/pixsell

U akciju je krenulo 18 spašavatelja s četiri vozila te bespilotnom letjelicom.

Nekoliko minuta prije ponoći, jedan je mještanin uočio nestalu ženu u teškom stanju u rijeci Dobri na nepristupačnom terenu.

HGSS-ovci su je izvukli iz hladne rijeke te zbrinuli i predali timu hitne medicinske pomoći.

Foto: Hgss/pixsell

Foto: Hgss/pixsell

