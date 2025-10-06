Snimka koja je šokirala Hrvatsku: Koja je najnevjerojatnija situacija koju ste vi doživjeli cesti?

Snimka koju smo sinoć objavili stiže sa šibenskih prometnica gdje je vozačica automobila kilometrima vozila bez guma na desnoj strani vozila te uz otvoreni prtljažnik.

Tijekom vožnje iskre su frcale na sve strane, no unatoč tome, vozila je kroz zavoje, pa čak i prošla kroz tunel. Nevjerojatno opasnoj vožnji na kraj je stala šibenska policija koja ju je zatim uhitila.

Stoga danas u našoj rubrici 'Pitamo vas': Koja je najnevjerojatnija situacija koju ste vi doživjeli na hrvatskim cestama?

Odgovore nam pišite na Facebook stranici Net.hr-a, a najzanimljivije objavljujemo u RTL-u Danas u 16.30.