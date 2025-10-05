POTPUNO SULUDO /

Bizaran prizor! Žena kod Šibenika vozila bez guma, uhićena je

Da stvar bude bizarnija, cijelo vrijeme automobilu je bio otvoren prtljažnik

5.10.2025.
22:15
RTL Danas
čitatelj
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na cesti između Šibenika i Lozovca odvijala se scena kakva se rijetko viđa, javlja Morski.HR. Naime, vozačica je kilometarima upravljala Renault Cliom bez guma na desnoj strani vozila.

Bizaran prizor! Žena kod Šibenika vozila bez guma, uhićena je
Foto: čitatelj

Unatoč opasnom stanju, nastavila je vožnju kroz zavoje, prelazila preko dvostruke pune linije, a zatim u takvom stanju ušla i u tunel.

Bizaran prizor! Žena kod Šibenika vozila bez guma, uhićena je
Foto: čitatelj

Da stvar bude bizarnija, cijelo vrijeme automobilu je bio otvoren prtljažnik. Naposlijetku je zaustavila policija.

''Žena je uhićena i dovedena u prostorije policije zbog ugrožavanja sigurnosti cestovnog prometa'', rekla je Sanja Baljkas iz Šibenske policije za spomenuti portal. 

šibenikCesta
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POTPUNO SULUDO /
Bizaran prizor! Žena kod Šibenika vozila bez guma, uhićena je