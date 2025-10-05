Bizaran prizor! Žena kod Šibenika vozila bez guma, uhićena je

ANĐELI ČUVARI /
Da stvar bude bizarnija, cijelo vrijeme automobilu je bio otvoren prtljažnik
Na cesti između Šibenika i Lozovca odvijala se scena kakva se rijetko viđa, javlja Morski.HR. Naime, vozačica je kilometarima upravljala Renault Cliom bez guma na desnoj strani vozila.
Unatoč opasnom stanju, nastavila je vožnju kroz zavoje, prelazila preko dvostruke pune linije, a zatim u takvom stanju ušla i u tunel.
Da stvar bude bizarnija, cijelo vrijeme automobilu je bio otvoren prtljažnik. Naposlijetku je zaustavila policija.
''Žena je uhićena i dovedena u prostorije policije zbog ugrožavanja sigurnosti cestovnog prometa'', rekla je Sanja Baljkas iz Šibenske policije za spomenuti portal.