Bizaran prizor! Žena kod Šibenika vozila bez guma, uhićena je

Na cesti između Šibenika i Lozovca odvijala se scena kakva se rijetko viđa, javlja Morski.HR. Naime, vozačica je kilometarima upravljala Renault Cliom bez guma na desnoj strani vozila.

Foto: čitatelj

Unatoč opasnom stanju, nastavila je vožnju kroz zavoje, prelazila preko dvostruke pune linije, a zatim u takvom stanju ušla i u tunel.

Foto: čitatelj

Da stvar bude bizarnija, cijelo vrijeme automobilu je bio otvoren prtljažnik. Naposlijetku je zaustavila policija.

''Žena je uhićena i dovedena u prostorije policije zbog ugrožavanja sigurnosti cestovnog prometa'', rekla je Sanja Baljkas iz Šibenske policije za spomenuti portal.