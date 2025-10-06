Lavina je prekinula velike planove: 'Znam tu familiju cijeli život, teško mi je'

Velika tuga u Kaštel Lukšiću, mjestu koje oplakuje dvoje braće stradalih u lavini.

"Pogodilo je i mene. Zajedno pjevamo ja i njihov stric cili život i tako dalje. Što ću vam reći. Tragedija u kući i gotovo", kaže Anton, Kaštel Lukšić.

"Znam tu familiju cijeli život. Teško mi je, mogu zamisliti kako je ljudima. To su krasni ljudi", Nenad, Kaštel Lukšić.

Stariji brat imao je 32 godine, mlađi 26. Na planinu su krenuli u društvu prijatelja, a ne preko planinarskog društva. Neslužbeno, jedan od njih se tek nedavno oženio dok je drugi svoje vjenčanje tek planirao. No, sve je prekinula velika tragedija.

Denis Ivanović, gradonačelnik Kaštela, je rekao: "Svi smo na neki način tužni, svi se mi tu negdje poznajemo. Jesmo veliki grad, ali nekako smo sredina u kojoj svak svakoga pozna i ono što mogu još naglasiti. Ne znam još detalje. Na sami dan pogreba kao grad ćemo proglasiti na području grada dan žalosti."

Prognoza kao alarm

Lavina koja je odnijela tri života nije uobičajena za ovo doba godine, a jedini alarm bila je prognoza. Stručnjaci kažu da su upravo lavine krive za većinu planinarskih tragedija.

"Obavezno je u takvim uvjetima nositi tako zvanu lavinsku opremu koja uključuje i lavinski primopredajnik koji nam služi u koliko nekoga zatrpa lavina da ga pronađemo u minutama. Nažalost gorska Slovenska služba tražila ih je satima nažalost i danima jer ukoliko te opreme nema. Iznimno je teško", kaže Frane Bebić, HGSS Split.

Planina je opasan izazov, a penjači kažu da je iskustvo - najjača karta spasa. Jer često se dogodi da unatoč planinarskim školama i obukama ljudi precijene sebe, a podcijene prirodu. Zato se važno strogo pridržavati sigurnosnih pravila.

"Čak i kada se ona primjenjuju nažalost mogu se dogoditi ovakve situacije nepredviđene da se naglo promjene okolnosti u planinama. Nažalost ove godine već su okolnosti odnijele nekoliko života hrvatskih planinara i s ovog mjesta isto Hrvatski planinarski savez apelira da se kod pripreme svih izleta i odlaska u planine primjenjuju sva potrebna pravila", upozorava Alan Čaplar, tajnik Hrvatskog planinarskog saveza.

Pogotovo na zahtjevnim vrhovima, poput onih u Alpama. Oni koji su ih prošli kažu da je ključan i vodič, jer samo iskusni planinar u kriznim situacijama može procjeniti je li izazov vrijedan života.