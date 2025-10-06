Hrvati su u prvih šest mjeseci u ovo uložili čak 350 milijuna eura! Stručnjak otkriva zašto

Zlato nastavlja nizati rekorde. Njegova vrijednost na tržištima je jutros porasla dodatnih 0,9 posto, čime se cijena popela na rekordnih 3.919 dolara po unci. Novi val rasta potaknula je nesigurnost zbog prekida rada američkih saveznih službi te niza zabrinjavajućih ekonomskih vijesti o zapošljavanju i inflaciji.

Analitičari kažu da zbog svega toga ulagači traže sigurnija ulaganja poput zlata. Njegova cijena je u godinu dana porasla 50 posto.

Cijena je na rekordnoj razini, a sve više ulažu i Hrvati. Tako su već u prvoj polovici ove godine uložili 350 milijuna, a procjene su da će do kraja godine doseći pola milijarde eura.

Na najvišoj mogućoj razini

Financijski analitičar Niko Maričić pojasnio je Luciji Ptičar zašto ljudi najviše ulažu u zlato.

"Tu je nekoliko razloga. Zlato je na najvišoj mogućoj razini tako da se ljudi odlučuju na tu investiciju s obzirom na dobru izvedbu proteklih nekoliko godina. Jednako tako u trenucima sve većih geopolitičkih rizika, ljudi vole osigurati vlastitu imovinu koju investiraju na financijsko tržište uz dodatak zlata jer se zlato percipira kao relativno sigurna imovina koja u trenucima neizvjesnosti nosi vrlo dobre prinose", rekao je stručnjak, a na pitanje koliko je dobro sada ulagati u zlato, odgovara:

"S obzirom na to da se nalazimo na povijesno rekordnoj razini možemo reći da je zlato skupo, ali ako uzmemo u obzir sve što se događa u našem okruženu, djelomičnom narušavanju dolara, zlato sve više dobiva na važnosti. Osobno smatram da zlato i dalje ima prostora i da je dobar dodatak nekom financijskom portfelju", objasnio je.