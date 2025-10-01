Kupio je prsten za samo četiri eura i ostao presretan kada mu je rečeno koliko zapravo vrijedi

Izgledao je kao bižuterija, a toliko je u jednoj trgovini s rabljenom robom i koštao. Platio ga je svega četiri eura te se oduševio kada je spoznao da je vrijednost tog prstena daleko veća.

Tako ukratko glasni priča jednog korisnika Reddita iz Velike Britanije, koji je naknadno doznao da je za kikiriki nabavio prsten od 9-karatnog zlata s umetnutim opalom.

"Prije dva tjedna sam se na putu prema kući zaustavio u jednoj trgovini rabljenom robom. Uočio sam prsten među bižuterijom i uzeo ga za svega četiri eura.

Danas sam ga odnio na testiranje nakon što ga je jedan muškarac pokušao otkupiti od mene te se ispostavilo da je prsten napravljen od 15 grama 9-karatnog zlata“, napisao je korisnik objave, u/Odd_Payment4219.

Sretni vlasnik u nastavku nije otkrio jesu li mu draguljari dali procjenu stvarne vrijednosti prstena, ali su se zato u analizu upustili ostali korisnici Reddita, koji su usporedili što se nalazi na tržištu i došli do zaključka kako bi već sutra za taj komad nakita mogao dobiti otprilike 850 eura, dakle dvjestotinjak puta više u odnosu na potrošeno.

"Iako je nemoguće dati točnu procjenu, online prstenje od 9-karatnog zlata s opalom varira od 335 do 9666 dolara", naveo je u svom članku portal Newsweek, čije je novinare također zaintrigirao slučaj.

Što je zapravo 9-karatno zlato?

Kada govorimo o zlatu, "karat" je mjera čistoće. Čisto, 24-karatno zlato je preskupo i previše mekano za izradu nakita namijenjenog svakodnevnom nošenju. Zbog toga se zlato miješa s drugim metalima kako bi se dobila legura veće čvrstoće i trajnosti.

9-karatno zlato sastoji se od 37,5% čistog zlata, dok preostalih 62,5% čine drugi metali poput srebra, bakra, cinka ili paladija.

Upravo zbog ovog udjela čistog zlata, ono nosi oznaku ili žig "375", što znači da sadrži 375 dijelova zlata na 1000 dijelova legure. Vrsta i omjer dodanih metala ne samo da povećavaju otpornost nakita, već definiraju i njegovu konačnu boju i specifična svojstva.